हिमाचल में ढालदार सड़क पर अचानक पीछे दौड़ी बस, कूदने लगे बदहवास यात्री, खौफनाक VIDEO

हिमाचल के मशहूर हिल स्टेशन डलहौजी में टूरिस्टों से भरी एक मिनी बस अचानक पहाड़ की ढालदार सड़क पर पीछे की ओर लुढ़कने लगी. बस में सवार यात्री बदहवास स्थिति में कूदते नजर आए.

हिल स्टेशन डलहौजी से सामने आया यह वीडियो डराने वाला है.
  • डलहौजी में टूरिस्टों से भरी गाड़ी पहाड़ पर अचानक पीछे की ओर लुढ़कने लगी, जिससे जान का खतरा उत्पन्न हो गया.
  • गाड़ी के लुढ़कने के समय कई सैलानी सवार थे, जो बदहवास स्थिति में जान बचाने के लिए मिनी बस से कूदते दिखे.
  • यदि गाड़ी को पेड़ ने नहीं रोका होता तो यह सीधे नीचे खाई में गिरकर बड़ा हादसा हो सकता था.
Dalhousie Viral Video: पहाड़ पर घूमना तो हर किसी को अच्छा लगता है. लेकिन यहां हुई जरा सी चूक कितनी बड़ी जानलेवा हो सकती है, इसे एक नजारा सामने आया है. हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में लोगों की जान बाल-बाल बच गई. दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें टूरिस्टों से भरी गाड़ी अचानक एक पहाड़ पर पीछे की ओर लुढ़कने लगती है. जिस समय गाड़ी लुढ़क रही थी, उस समय भी गाड़ी में कई सैलानी सवार थे. 

एक पेड़ ने रोक लिया, अन्यथा हो जाता बड़ा हादसा

गाड़ियों के लुढ़कते ही सबका प्राण हाथों में आ गया. एक क्षण के लिए लगा कि आज शायद बचना मुश्किल है. लेकिन  गनीमत यह रही कि लुढ़क रही गाड़ी को पीछे एक पेड़ ने रोक लिया. अन्यथा यह सीधे नीचे खाई में गिर सकती थी. जिससे कई लोगों की जान जा सकती थी. 

डलहौजी से सामने आया वीडियो

दिल दलहाने वाला यह वीडियो डलहौजी से सामने आया है. डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक मशहूर हिल स्टेशन है. यहां हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं. इस समय साल के अंत और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की मार से बेहाल बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की ओर घूमने जा रहे हैं. 

जिस कारण पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ जुट रही है. इसी बीच डलहौजी से यह वीडियो सामने आया है. इस लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता था. इस वीडियो को देखकर पहाड़ पर घूमने जाने वाले लोग भी हैरान हो जा रहे हैं. 

सीख- ढलान पर गाड़ी पार्क करते समय पहिए के पास रखें पत्थर

इस वीडियो से यह सीख मिलती है कि ढलान पर गाड़ी पार्क करते समय हमेशा अपने वाहन के पीछे एक पत्थर रखें. गाड़ी रोकते समय पहिए के पीछे तुरंत एक पत्थर लगाना चाहिए. आम तौर पर हर ड्राइवर को इतनी समझ होती है. लेकिन जरा ही चूक पर ऐसा ही नजारा देखने को आता है. 

