विज्ञापन
विशेष लिंक

15 दिसंबर को जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं राहुल गांधी, मंत्रियों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे संवाद

इससे पहले सितंबर में राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के चार देशों की यात्रा पर गए थे. 27 दिसंबर को राहुल गांधी की यह यात्रा शुरू हुई थी. अब अगले सप्ताह राहुल गांधी जर्मनी की 4 दिनों की यात्रा पर जा रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
15 दिसंबर को जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं राहुल गांधी, मंत्रियों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे संवाद
कांग्रेस नेता राहुल गांधी.
  • राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे, जहां वे भारतीय प्रवासियों और जर्मन मंत्रियों से मिलेंगे.
  • इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी राहुल गांधी के साथ इस दौरे में शामिल होंगे.
  • 17 दिसंबर को बर्लिन में राहुल गांधी भारतीय प्रवासियों से संवाद करेंगे, जो उनके दौरे का मुख्य हिस्सा होगा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Rahul Gandhi Germany Visit: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अगले सप्ताह जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे, जहां वह भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के साथ ही जर्मन सरकार के कुछ मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे. कांग्रेस के प्रकोष्ठ 'इंडियन ओवरसीज कांग्रेस' (IOC) ने यह जानकारी दी है. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ब्रिटेन इकाई के महासचिव विक्रम दुहन ने बताया कि गांधी की जर्मनी यात्रा भारत की वैश्विक भूमिका पर बातचीत के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करेगी, साथ ही जर्मन विधायकों और प्रवासी भारतीयों के साथ विचारों और अवसरों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगी.

सैम पित्रोदा के अध्यक्ष भी रहेंगे साथ 

आईओसी, जर्मनी के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने कहा, 'संसद सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे. उनके साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी होंगे.' उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान गांधी प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे और जर्मन सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे.

17 दिसंबर को बर्लिन में भारतीय प्रवासियों से करेंगे संवाद

आईओसी ऑस्ट्रिया के अध्यक्ष औसाफ खान ने कहा, 'लोकसभा में विपक्ष के नेता और संसद सदस्य राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जो 17 दिसंबर, 2025 को बर्लिन में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगे.' राहुल गांधी के प्रस्तावित जर्मनी दौरे का पोस्टर भी सामने आया है. जिसमें बताया गया है कि वो बर्लिन में प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

सितंबर लास्ट में ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, चिली के दौरे पर गए थे राहुल गांधी

इससे पहले सितंबर में राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के चार देशों की यात्रा पर गए थे. 27 दिसंबर को राहुल गांधी की यह यात्रा शुरू हुई थी. इस 10 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी ब्राजील, कोलंबिया, पेरू एवं चिली का दौरा किया था. इसी दौरान कोलंबिया में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र पर एक बड़ा बयान दिया था, जिसपर बवाल मचा था.

यह भी पढ़ें - RSS, गोडसे, ब्राजीलियन मॉडल... लोकसभा में चुनाव सुधार की चर्चा पर क्या कुछ बोले राहुल गांधी? टॉप 10 अपडेट्स

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Gandhi, Rahul Gandhi Germany Visit, Rahul Gandhi In Germany, Rahul Gandhi Foreign Tours, Indian Overseas Congress
Get App for Better Experience
Install Now