15 दिसंबर को जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं राहुल गांधी, मंत्रियों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे संवाद

Rahul Gandhi Germany Visit: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अगले सप्ताह जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे, जहां वह भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के साथ ही जर्मन सरकार के कुछ मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे. कांग्रेस के प्रकोष्ठ 'इंडियन ओवरसीज कांग्रेस' (IOC) ने यह जानकारी दी है. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ब्रिटेन इकाई के महासचिव विक्रम दुहन ने बताया कि गांधी की जर्मनी यात्रा भारत की वैश्विक भूमिका पर बातचीत के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करेगी, साथ ही जर्मन विधायकों और प्रवासी भारतीयों के साथ विचारों और अवसरों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगी.

सैम पित्रोदा के अध्यक्ष भी रहेंगे साथ

आईओसी, जर्मनी के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने कहा, 'संसद सदस्य और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे. उनके साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी होंगे.' उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान गांधी प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे और जर्मन सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे.

17 दिसंबर को बर्लिन में भारतीय प्रवासियों से करेंगे संवाद

आईओसी ऑस्ट्रिया के अध्यक्ष औसाफ खान ने कहा, 'लोकसभा में विपक्ष के नेता और संसद सदस्य राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जो 17 दिसंबर, 2025 को बर्लिन में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगे.' राहुल गांधी के प्रस्तावित जर्मनी दौरे का पोस्टर भी सामने आया है. जिसमें बताया गया है कि वो बर्लिन में प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे.

सितंबर लास्ट में ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, चिली के दौरे पर गए थे राहुल गांधी

इससे पहले सितंबर में राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के चार देशों की यात्रा पर गए थे. 27 दिसंबर को राहुल गांधी की यह यात्रा शुरू हुई थी. इस 10 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी ब्राजील, कोलंबिया, पेरू एवं चिली का दौरा किया था. इसी दौरान कोलंबिया में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र पर एक बड़ा बयान दिया था, जिसपर बवाल मचा था.



