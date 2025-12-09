विज्ञापन
RSS, गोडसे, ब्राजीलियन मॉडल... लोकसभा में चुनाव सुधार की चर्चा पर क्या कुछ बोले राहुल गांधी? टॉप 10 अपडेट्स

राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर अपनी बातें अंग्रेजी में रखी, उन्होंने चुनाव सुधार पर बात करते हुए RSS, गोडसे, ब्राजीलियन मॉडल, EVM, वोटरों की सीसीटीवी फुटेज सहित कई मुद्दों पर बात की. राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में कुछ देर के लिए हंगामे जैसी स्थिति भी दिखी.

RSS, गोडसे, ब्राजीलियन मॉडल... लोकसभा में चुनाव सुधार की चर्चा पर क्या कुछ बोले राहुल गांधी? टॉप 10 अपडेट्स
लोकसभा में चुनाव सुधार पर बोलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी.
  • राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर भाषण देते हुए वोट चोरी को सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य बताया.
  • उन्होंने निर्वाचन आयोग सहित विभिन्न संस्थाओं पर RSS के कब्जे का आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया.
  • राहुल गांधी ने मतदाता सूची, मतदान के समय CCTV फुटेज और EVM की पारदर्शिता की मांग की.
नई दिल्ली:

Rahul Gandhi on Electoral Reforms in Loksabha: संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हुई. इस विषय पर राहुल गांधी के भाषण पर सबकी नजरें टिकी थी. अक्सर सफेद टी-शर्ट में नजर आने वाले राहुल गांधी लोकसभा में मंगलवार जब कुर्ता-पायजमे में नजर आए तो लगा कि आज नेता प्रतिपक्ष पूरे रौ में होंगे. राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर अपनी बातें अंग्रेजी में रखी, उन्होंने चुनाव सुधार पर बात करते हुए RSS, गोडसे, ब्राजीलियन मॉडल, EVM, वोटरों की सीसीटीवी फुटेज सहित कई मुद्दों पर बात की. राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में कुछ देर के लिए हंगामे जैसी स्थिति भी दिखी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जताई. स्पीकर ओम बिरला कांग्रेस नेता को समझाते दिखे. लोकसभा में चुनाव सुधार पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जानें टॉप 10 अपडेट्स.

  1. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ‘वोट चोरी' को ‘‘सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य'' करार दिया और आरोप लगाया कि सत्तापक्ष में बैठे लोग इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं तथा ‘आइडिया ऑफ इंडिया' (भारत की अवधारणा) नष्ट कर रहे हैं. उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निर्वाचन आयोग तथा दूसरी संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया.
  2. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव से एक महीने पहले सभी राजनीतिक दलों को मशीन से पढ़ने योग्य मतदाता सूची उपलब्ध कराई, मतदान के समय की सीसीटीवी फुटेज दी जाए तथा ईवीएम संरचना के बारे में जानकारी दी जाए.
  3. उनका कहना था कि वर्ष 2023 के उस कानून को बदलिए जो निर्वाचन आयुक्तों को ‘‘यह ताकत देता है कि वो जो चाहें वो करें.'' मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा-शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत तीन सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं.
  4. राहुल गांधी ने कहा, ‘‘हम सिर्फ सबसे बड़े लोकतंत्र नहीं हैं, बल्कि हम सबसे महान लोकतंत्र भी हैं.'' उन्होंने आरोप लगाया कि कि इस महान देश को नष्ट किया जा रहा है और सब जानते हैं कि यह हो रहा है.
  5. लोकसभा में चुनाव सुधार पर राहुल गांधी ने भाषण के दौरान ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव के दौरान इस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर 22 बार छपी. राहुल गांधी जब यह बात बोल रहे थे तभी उनके पीछे बैठे कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई. जिसपर स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा का ख्याल रखें.  
  6. ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाए जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि वह तस्वीरें यहां नहीं दिखाना चाहता, लेकिन यह चुनाव की चोरी का सवाल है. उन्होंने चुनाव आयोग पर प्रूफ के साथ अपने सीधे सवालों के जवाब नहीं देने के लिए चुनाव आयोग को घेरा और कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में एक लाख 22 हजार डुप्लीकेट फोटो छपी हैं. ऐसे कैसे रह गया. हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी साबित की.  
  7. राहुल गांधी ने हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में हेराफेरी का आरोप दोहराते हुए कहा, ‘‘सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम वोट चोरी है. इससे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम कुछ नहीं है. जब आप वोट खत्म करते हैं तो देश के तानेबाने को नष्ट करते हैं, आप आधुनिक भारत को नष्ट करते हैं और भारत की अवधारणा (आइडिया ऑफ इंडिया) को नष्ट करते हैं.''
  8. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग यह राष्ट्र विरोधी कृत्य कर रहे हैं. राहुल गांधी ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के ‘प्रोजेक्ट' के तहत विभिन्न संस्थाओं और निर्वाचन आयोग पर कब्जा किया गया.
  9. उन्होंने कहा, ‘‘30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की छाती में तीन गोलियां लगीं...लेकिन प्रोजेक्ट यहीं ख़त्म नहीं हुआ. सब कुछ, सारी संस्थाएं वोट से आकार लेती हैं, तो जाहिर है कि आरएसएस को वोट से निकली सभी संस्थाओं पर कब्ज़ा करना था.''
  10. कांग्रेस नेता ने कहा कि गांधीजी की हत्या के बाद इस ‘प्रोजेक्ट' का अगला कदम भारत के संस्थागत ढांचे पर पूर्ण कब्ज़ा करना था. उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालयों, जांच एजेंसियों और निर्वाचन आयोग पर कब्जा कर लिया गया है.

     
Rahul Gandhi, Rahul Gandhi On Election Reforms, Rahul Gandhi In Lok Sabha, Discussion On Electoral Reforms In Parliament
