सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखे जाएंगे... एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख

बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले सबके पसंदीदा एक्टर धर्मेंद्र नहीं रहे. 89 साल की उम्र में सोमवार को उनका निधन हो गया. उनके निधन से सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि राजनीति गलियारों में भी शोक की लहर है. धर्मेंद्र सबके फेवरेट थे. लंबे समय से वह बीमार चल रहे थे. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा. राहुल गांधी के साथ ही अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है.

धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुख

राहुल गांधी ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘"महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. यह भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. सिनेमा में लगभग सात दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा." उन्होंने कहा, ‘‘धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं."

महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। सिनेमा में लगभग सात दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा।

धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस दुख की घड़ी में…



धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस दुख की घड़ी में… pic.twitter.com/a4Wl1JOM3G — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2025

धर्मेंद्र के निधन पर कई राज्यों के सीएम ने जताया दुख

एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी दुख जताया है, इनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी,छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं.

आपकी मुस्कान और आपके किरदार हमेशा याद रहेंगे

सीएम पुष्कर धामी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. उनका निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है. आपकी मुस्कान और आपके किरदार हमेशा हम सभी को याद रहेंगे. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों व उनके असंख्य प्रशंसकों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें."

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन अत्यंत दुखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें."

