धर्मेंद्र हो गए थे इनसिक्योर? इस एक्टर की कद काठी देख डायरेक्टर से कहा- मैं इसके साथ डायलॉग नहीं बोलूंगा

1985 में रिलीज हुई फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन ने बॉलीवुड में तूफान मचा दिया था. इस फिल्म से हीरो बने हेमंत बिरजे रातोंरात सुपरस्टार बन गए. उनकी दमदार बॉडी और लुक्स की वजह से दर्शक दीवाने हो गए, जबकि कई बड़े-बड़े सितारे उनसे घबरा गए. हेमंत की सक्सेस इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने एक साथ 107 फिल्में साइन कर लीं लेकिन दूसरे कलाकारों की इनसिक्योरिटी ने उनके करियर को बड़ा झटका दिया.

एक झटके में कैसे बदली किस्मत?

हेमंत बिरजे का जन्म 19 अगस्त 1965 को बेलगाम में हुआ था. वे पुणे में रहते थे और बॉडी बिल्डिंग करते थे. एक दिन दोस्तों के साथ वे देव आनंद की फिल्म हम नौजवान की शूटिंग देखने पहुंचे. वहां उनकी लंबी कद-काठी और फिटनेस देखकर देव आनंद भी इम्प्रेस हुए. देव साहब ने मजाक में कहा कि यह लड़का तो पहले से ही हीरो लगता है.

कुछ दिनों बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उन्हें देखकर मुंबई जाकर एक्टिंग ट्राई करने की सलाह दी. लेकिन असली मोड़ तब आया जब होली के दिन उनके घर एक टैक्सी रुकी. कुछ लोग मुंबई से आए और उन्हें एडवेंचर्स ऑफ टार्जन के ऑडिशन के लिए ले गए. ज्योति स्टूडियो में कई बॉडी बिल्डर्स टार्जन की चीखें मारकर ट्राई कर रहे थे, लेकिन हेमंत चुपचाप कोने में खड़े रहे. डायरेक्टर बब्बर सुभाष ने उनकी शर्ट उतरवाई, बॉडी देखी और तुरंत फाइनल कर लिया.

फिल्म 13 दिसंबर 1985 को रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई. किमी काटकर के साथ हेमंत के बोल्ड सीन्स और गाने खूब चर्चित हुए.

इनसिक्योरिटी ने छीन लीं कई फिल्में

सक्सेस के बाद हेमंत के पास ऑफर्स की बाढ़ आ गई. उन्होंने 107 फिल्में साइन कीं लेकिन सब कुछ इतना अच्छा नहीं रहा. बताया जाता है कि 80 के दशक के टॉप एक्टर्स उनकी फिजीक और पॉपुलैरिटी से इनसिक्योर हो गए. कई सितारों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया जिससे प्रोड्यूसर्स ने हेमंत को प्रोजेक्ट्स से बाहर कर दिया.

धर्मेंद्र ने भी किया था साथ काम करने से इंकार

खास तौर पर फिल्म कौन करे कुर्बानी के सेट पर धर्मेंद्र ने पहले उन्हें देखकर डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी से शिकायत की और कहा, ये कौनसा हीरो ले आया. इसकी हाइट भी है, बॉडी भी है, दे दिखता भी अच्छा है, मैं इसके साथ डायलॉग नहीं बोलूंगा. डायरेक्टर ने काफी मनाने के बाद धर्मेंद्र को राजी किया. वहीं गोविंदा ने सेट पर ताने मारते हुए कहा कि वे हेमंत से ‘पुश' नहीं होने देंगे, जिससे शूटिंग बार-बार रुकती रही.

हेमंत ने 2023 में एक इंटरव्यू में बताया कि उस दौर में सलमान खान और संजय दत्त उनके सेट पर आकर फिटनेस टिप्स लेते थे, लेकिन कई बड़े स्टार्स ने उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से इनकार कर दिया.

मिथुनदा बने सहारा, लेकिन सोलो हिट नहीं मिली

इकलौते मिथुन चक्रवर्ती ने हेमंत को भाई जैसा साथ दिया. दोनों ने 20 से ज्यादा फिल्में साथ कीं जैसे वीराना, तहखाना, कमांडो. मिथुन ने कभी इनसिक्योरिटी नहीं दिखाई. लेकिन टार्जन के बाद हेमंत को कोई बड़ी सोलो हिट नहीं मिली. वे 2004 तक बॉलीवुड में सक्रिय रहे, फिर दक्षिण भारतीय और मराठी फिल्मों में नजर आए. 2004 में सलमान खान की गर्व और बाद में कुछ प्रोजेक्ट्स किए.

आज 60 साल की उम्र में हेमंत बिरजे कम ही सुर्खियों में आते हैं, लेकिन उनकी वह दमदार बॉडी और टार्जन का रोल आज भी फैंस को याद है. बॉलीवुड में फिटनेस का ट्रेंड बदलने वालों में उनका नाम हमेशा लिया जाएगा.