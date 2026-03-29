मौत से ठीक पहले एक्टर राहुल ने शूट किया आखिरी सीन, को‑एक्ट्रेस को लगा गहरा सदमा- देखें वीडियो

- बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का दीघा में शूटिंग के दौरान अचानक डूबने से निधन हो गया है.
- राहुल ने समुद्र में जाने से पहले एक आखिरी सीन शूट किया था, जिसे उनका अंतिम वीडियो बताया जा रहा है.
- हादसे के बाद सेट पर मौजूद टीम ने राहुल को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.
Rahul Banerjee Last Video: बंगाली टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मशहूर अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का अचानक निधन हो गया है. पश्चिम बंगाल-ओडिशा बॉर्डर पर दीघा में शूटिंग के दौरान हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. राहुल का एक आखिरी वीडियो भी सामने आया है, जो उनकी मौत से ठीक पहले शूट किया गया बताया जा रहा है. इस घटना के बाद सेट पर मौजूद हर शख्स सदमे में है, खासकर उनके साथ काम कर रहीं को‑एक्ट्रेस श्वेता मिश्रा की हालत देख हर कोई भावुक हो गया.
शूटिंग के दौरान हुआ हादसा
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, 43 वर्षीय राहुल बनर्जी रविवार, 29 मार्च को दीघा में अपने टीवी सीरियल ‘भोले बाबा पार करेगा' की शूटिंग कर रहे थे. शूटिंग के दौरान एक सीन के लिए उन्हें समुद्र के पानी में उतरना था. बताया जा रहा है कि सीन पूरा करने के बाद वे पानी में गए, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं लौटे.
डूबने से पहले शूट किया आखिरी सीन
यहीं से राहुल का आखिरी वीडियो चर्चा में आ गया. पानी में जाने से ठीक पहले उन्होंने एक सीन शूट किया था, जिसे अब उनका आखिरी वीडियो बताया जा रहा है. इसके बाद जब वे समुद्र में उतरे, तो तेज लहरों या गहराई की वजह से डूब गए. सेट पर मौजूद लोगों को शुरुआत में इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि हालात इतने गंभीर हो जाएंगे.
डूबने से पहले अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी ने शूट किया था आख़िरी सीन— NDTV India (@ndtvindia) March 29, 2026
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सेट पर मचा हड़कंप
जब राहुल काफी देर तक बाहर नहीं आए, तब सेट पर मौजूद टेक्नीशियन और टीम के सदस्य हरकत में आए. उन्हें पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक काफी समय बीत चुका था. हालत गंभीर होने पर उन्हें तुरंत दीघा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
को‑एक्ट्रेस को लगा गहरा सदमा
राहुल के निधन की खबर से उनके साथ काम कर रही को‑एक्ट्रेस श्वेता मिश्रा पूरी तरह टूट गईं. उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे जमीन पर बैठी हुई नजर आ रही हैं और गहरे सदमे में दिखाई दे रही हैं. वे बार‑बार कहती नजर आती हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अभी‑अभी जिसके साथ उन्होंने शूट पूरा किया, वह अब इस दुनिया में नहीं है. उनकी हालत देखकर साफ है कि यह सदमा उनके लिए कितना बड़ा है.
डूबना बताया जा रहा है मौत की वजह
शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, राहुल बनर्जी की मौत डूबने की वजह से हुई है. हालांकि, हादसे के सही कारणों को जानने के लिए मामले की जांच की जा रही है. पुलिस और संबंधित अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई थी या नहीं.
मनोरंजन जगत में शोक की लहर
राहुल अरुणोदय बनर्जी के असमय निधन से बंगाली टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. साथी कलाकारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. एक उभरते और प्रतिभाशाली कलाकार का इस तरह चले जाना सभी के लिए बड़ी क्षति मानी जा रही है.
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