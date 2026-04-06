राहुल बनर्जी की मौत के बाद बंगाली इंडस्ट्री में बंद हुआ काम, नहीं होगी किसी शो की शूटिंग! क्या है मामला?

29 मार्च को बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी की चौंकाने वाली मौत ने बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. 43 साल के इस एक्टर की मौत बंगाली सीरियल 'भोलेबाबा पार करेगा' की शूटिंग के दौरान डूबने से हो गई. बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसे टॉलीवुड भी कहा जाता है ने अब फिल्मों, टीवी शो और वेब सीरीज के सेट पर सुरक्षा और बचाव के उपायों की मांग करते हुए मंगलवार (7 अप्रैल) से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है.

ऑफीशियल स्टेटमेंट

पश्चिम बंगाल मोशन पिक्चर्स आर्टिस्ट्स फोरम का आधिकारिक बयान फेसबुक पर एक मीटिंग के बाद शेयर किया गया. इस मीटिंग में प्रोसेनजीत चटर्जी, रितुपर्णा सेनगुप्ता, शांतिलाल मुखर्जी, स्वरूप बिस्वास के साथ-साथ कई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और चैनल के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.

बंगाली में जारी बयान में कहा गया, "प्रिय सदस्यों, हम सभी जानते हैं कि 29 मार्च को बंगाली सीरियल 'भोलेबाबा पार करेगा' की शूटिंग के दौरान हमारे दोस्त और फोरम के सदस्य राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया. उनकी अचानक हुई मौत की वजह अभी तक हमें पता नहीं चल पाई है."

बयान में आगे कहा गया, "इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमने 5 अप्रैल को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी. इसमें आर्टिस्ट्स फोरम, फेडरेशन, टीवी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के सदस्यों ने हिस्सा लिया. इसमें यह फैसला लिया गया कि 7 अप्रैल, 2026 को सुबह 7 बजे से हम, यानी कलाकार और टेक्नीशियन, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. जब तक शूटिंग के दौरान (चाहे वह इनडोर हो या आउटडोर) कलाकारों और टेक्नीशियनों की सुरक्षा और बचाव सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी."

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बयान में यह भी जोड़ा गया कि 7 अप्रैल को एक और मीटिंग होगी. हालांकि यह उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही कोलकाता से बाहर या राज्य के बाहर शूटिंग कर रहे हैं.

राहुल की मौत की वजह क्या थी?

न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि राहुल अपनी को-एक्टर श्वेता मिश्रा के साथ शूटिंग कर रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि कथित तौर पर दोनों घुटनों तक गहरे पानी में एक डांस सीक्वेंस कर रहे थे, तभी अचानक वे एक गड्ढे में फिसल गए. दोनों को तुरंत दीघा अस्पताल ले जाया गया. हालांकि राहुल को बचाया नहीं जा सका.

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