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बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की दुर्घटनावश डूबने से हुई मौत, शूटिंग करते करते पानी में उतरे और...

राहुल अरुणोदय बनर्जी के अचानक और दिल दहला देने वाले निधन से उनके कोस्टार्स, फैन्स और पूरा मनोरंजन जगत गहरे सदमे में है. वे एक ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार को खोने के दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत जल्द ही दुनिया से चला गया.

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बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की दुर्घटनावश डूबने से हुई मौत, शूटिंग करते करते पानी में उतरे और...
राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन
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नई दिल्ली:

बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का निधन हो गया है. उनकी मौत की खबर से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 43 वर्षीय एक्टर रविवार 29 मार्च को दीघा में थे और टीवी सीरियल 'भोले बाबा पार करेगा' की शूटिंग कर रहे थे, तभी यह दुखद घटना घटी. आनंद बाजार में छपी रिपोर्ट के अनुसार, दीघा के पास तलसारी में शूटिंग के दौरान राहुल पानी में उतर गए. ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ही पलों बाद वह पानी में डूबने लगे, जिसके बाद मौके पर मौजूद टेक्नीशियन तुरंत दौड़े और उन्हें बाहर निकाला.

शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि उनकी मौत का कारण डूबना था. उन्हें तुरंत दीघा के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन माना जा रहा है कि मेडिकल हेल्प मिलने से पहले ही उनका निधन हो चुका था.

एक्टर भास्कर बनर्जी, जो इस सीरियल में राहुल के चाचा का किरदार निभाते हैं, ने उस दिन हुई घटनाओं के बारे में डिटेल में बताया. उन्होंने बताया कि पूरी टीम शूटिंग के लिए तलसारी गई थी. आनंद बाजार के हवाले से उन्होंने कहा, "उनकी मौत डूबने से हुई. यह एक दुखद घटना है. यह घटना शूटिंग खत्म होने (पैक-अप) के बाद हुई. हालांकि यह ठीक-ठीक कैसे हुआ, यह अभी भी साफ नहीं है."

भास्कर ने आगे बताया कि शूटिंग खत्म करने के बाद, टीम लंच के लिए चली गई, जबकि राहुल ने कुछ देर वहीं रुकने का फैसला किया. उन्होंने कहा था कि वह टीम के साथ शामिल होने से पहले कुछ बचे हुए शॉट्स पूरे करेंगे. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

इस क्षति पर दुख व्यक्त करते हुए भास्कर ने कहा, "लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा. इस पर यकीन करना मुश्किल है. एक स्वस्थ, ऊर्जावान व्यक्ति का इस तरह चले जाना—इसे स्वीकार कर पाना बहुत कठिन है."

राहुल अरुणोदय बनर्जी के अचानक और दिल दहला देने वाले निधन से उनके कोस्टार्स, फैन्स और पूरा मनोरंजन जगत गहरे सदमे में है. वे एक ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार को खोने के दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत जल्द ही दुनिया से चला गया.

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