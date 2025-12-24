दिल्‍ली-NCR के लोगों को सरकार ने नए साल से पहले नए साल का तोहफा दे दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्‍ली मेट्रो के पांचवे चरण- V(A) के तहत नई लाइनों को मंजूरी दे दी है. बुधवार को हुई बैठक में दिल्‍ली मेट्रो के V (A) की जिन लाइनों को मंजूरी दी है, उनका फायदा दिल्‍ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा वालों को भी मिलेगा. पूरे प्रोजेक्‍ट में करीब-करीब 12,000 करोड़ रुपये खर्च होने हैं. इसके तहत करीब 16 किलोमीटर का काम होना है. कुल 13 नए मेट्रो स्‍टेशन बनेंगे, जिनमें 10 अंडरग्राउंड होंगे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क अब और बड़ा होने जा रहा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो फेज-5A को मंजूरी दे दी है. इस फेज के पूरा होते ही दिल्ली मेट्रो का कुल नेटवर्क 400 किलोमीटर के पार पहुंच जाएगा. आइए जानते हैं कि इसका फायदा आपको कैसे और कहां मिलेगा?

दिल्ली मेट्रो फेज-5A

कुल लंबाई: 16.07 किलोमीटर

कुल स्टेशन: 13

लागत: ₹12,015 करोड़

निर्माण अवधि: लगभग 3 साल

ज्यादातर काम भूमिगत होंगे, ताकि सड़कों पर ट्रैफिक जाम न हो.

कौन-कौन से नए मेट्रो कॉरिडोर बनेंगे?

फेज-5A में तीन अहम हिस्से शामिल हैं:

1). रामकृष्ण आश्रम मार्ग-इंद्रप्रस्थ

दूरी: लगभग 9.9 किमी

स्टेशन: 8

फायदा: नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली की सीधी कनेक्टिविटी

अनुमानित लागत: ₹9,570 करोड़

2). एयरोसिटी-IGI एयरपोर्ट टर्मिनल-1

दूरी: 2.26 किमी

फायदा: घरेलू यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पहुंचना और आसान

3). तुगलकाबाद-कालिंदी कुंज

दूरी: 3.9 किमी

फायदा: साउथ-ईस्ट दिल्ली और नोएडा बॉर्डर की बेहतर कनेक्टिविटी

सेंट्रल विस्टा जाने वालों को फायदा

फेज-5A का एक बड़ा फायदा सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर को लेकर है. यह सभी कर्तव्य भवनों को मेट्रो से जोड़ेगा.

हर दिन करीब 60,000 ऑफिस जाने वालों को राहत

हर दिन लगभग 2 लाख विजिटर्स को सीधा फायदा

सड़क पर गाड़ियां कम होंगी, जिससे प्रदूषण और ईंधन खर्च घटेगा

और क्‍या-क्‍या फायदे होंगे?

कम ट्रैफिक जाम

एयरपोर्ट और ऑफिस पहुंचना आसान

समय और ईंधन की बचत

प्रदूषण में कमी

कुल मिलाकर, दिल्ली के पुराने और नए इलाकों की मजबूत कनेक्टिविटी होगी. दिल्ली मेट्रो फेज-5A सिर्फ एक नई लाइन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की भागदौड़ में फंसे दिल्लीवालों के लिए बड़ा सुकून साबित होने वाला है.