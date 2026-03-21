पुरी में ‘कंगारू कोर्ट’ बनाकर नाबालिग के हाथ बांधे, गले में बोर्ड डालकर घुमाया, दबंग बोला- मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता

Puri Crime News: ओडिशा के पुरी जिले के ब्रह्मगिरि क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां, ‘कंगारू कोर्ट' बनाकर एक प्रभावशाली युवक ने नाबालिग के साथ अमानवीय व्यवहार किया. उसके हाथ बांध दिए और गले में गले में 'मैं चोर हूं' का बोर्ड डालकर सड़क पर घुमाया.

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक टुना उर्फ मनोरंजन त्रिपाठी ने एक नाबालिग पर अपनी दवा दुकान (मेडिकल स्टोर) से पैसे चोरी करने का आरोप लगाया. इसके बाद उसने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के खुद ही सजा देने का फैसला कर लिया.

भाजपा नेता बताया जा रहा आरोपी

प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के अनुसार, नाबालिग को सड़क पर घसीटते हुए ले जाया गया. इस दौरान उसके दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए और सड़क पर घुमाया गया. ऐसा करने वाला व्यक्ति टुना उर्फ मनोरंजन त्रिपाठी भाजपा नेता बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उसके घर पर बड़े-बड़े नेता और मंत्री आते-जाते रहते हैं, जिसके चलते वह खुद को कानून से ऊपर समझता है.

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'कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ नहीं सकता'

सबसे हैरानी की बात यह है कि ‘कंगारू कोर्ट' लगाकर नाबलिग को सजा देने वाला आरोपी वायरल वीडियो में खुलेआम यह कहता फिर रहा है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. बता दें कि 'कंगारू कोर्ट' के तहत कोई भी अपने अनुसार किसी को सजा दे सकता है. इसमें पूरी तरह से कानून की अनदेखी की जाती है.