पंजाब में 37 साल की सबसे भीषण बाढ़ से बिगड़े हालात, सेना भी तैनात, 8 हजार से अधिक लोग बचाए गए

हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से पंजाब की नदियां उफान पर हैं. कहा जा रहा है कि सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में 1988 के बाद पहली बार इतनी भीषण बाढ़ आई है. कई गांव डूब गए हैं. अब तक 8 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को राहत मुहैया कराने के लिए कई एजेंसियों ने हाथ मिलाया है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत-बचाव कार्यों की निगरानी के लिए तीन शीर्ष अधिकारियों की समिति बनाई है. मान ने बताया कि एनडीआरएफ की 17 टीमों को तैनात किया गया है. बाढ़ प्रभावित पांच जिलों में भारतीय सेना के जवानों को पहले ही तैनात किया जा चुका है.

ड्रोन से पहुंचाई जा रही मदद

विशेष डीजीपी (कानून व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि फंसे हुए लोगों का पता लगाने, उन्हें निकालने और भोजन के पैकेट व अन्य जरूरी चीजें बांटने के लिए ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है. लोगों को निकालने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए भारतीय सेना के 20 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं.

इन जिलों में सबसे अधिक असर

स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने आईएएनएस को बताया कि पूरे प्रदेश में अभी सिर्फ पठानकोट में 3 मौत के मामले सामने आए हैं. 8 हजार लोगों को निकाला गया है. उन्होंने बताया कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण रावी, ब्यास, सतलुज और जम्मू-कश्मीर से निकलने वाले दरिया का पानी पंजाब में पहुंचा है. इसके कारण पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, तरनतारन और होशयारपुर जैसे जिलों में बाढ़ का काफी असर है.

हेलिकॉप्टरों से बचाव कार्य

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और 112 पुलिस टीम के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है. बाढ़ के दौरान एयर रेस्क्यू भी जारी है. नाव के अलावा गुरुवार को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बाढ़ से बाहर निकाला गया. पंजाब सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर दिया गया है.

स्पेशल डीजीपी के मुताबिक, पंजाब पुलिस की रोजाना बीएसएफ, आर्मी और एनडीआरएफ के साथ मीटिंग हो रही है. मौसम विभाग की तरफ से आ रहे अपडेट को देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग हो रही है. पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी लगातार नजर बनाए हुए हैं.