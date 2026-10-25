पंजाब में झोटा हत्याकांड के बाद बड़ा फैसला, इन दो दवाईयों की बिक्री पर रोक, केमिस्ट की शिकायत क्या?

पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन ने नशे के रूप में दुरुपयोग की आशंका वाली कुछ दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है. एसोसिएशन ने आज से ऐसी दवाओं की बिक्री रोकने का ऐलान किया है. मानसा में परविंदर झोटा की हत्या के बाद पुलिस की तरफ से मेडिकल स्टोरों पर की जा रही छापेमारी और कार्रवाई से लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर संचालकों में नाराजगी बताई जा रही है.
एसोसिएशन के इस फैसले से पूरे पंजाब में 27 हजार से अधिक मेडिकल स्टोर प्रभावित हो सकते हैं. एसोसिएशन ने प्रेगाबालिन (Pregabalin) और ट्रामाडोल (Tramadol) जैसी दवाओं का मौजूदा स्टॉक वापस करने और इनका नया स्टॉक नहीं मंगाने का निर्णय लिया है.
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मरीजों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
इन दवाओं की बिक्री रुकने से जोड़ों के दर्द, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और डिप्रेशन से जूझ रहे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा, डायबिटीज और लकवे (पैरालिसिस) से प्रभावित मरीजों की दवा उपलब्धता को लेकर भी चिंता जताई गई है. हालांकि, इन दवाओं की जरूरत वाले मरीजों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार वैकल्पिक उपचार उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी.
सरकार और प्रशासन पर उठाए सवाल
पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन के संजीव चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों की गलत हरकतों के लिए सभी केमिस्टों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई और मेडिकल स्टोर संचालकों को छापेमारी की धमकियां दिए जाने पर सवाल उठाए.
एसोसिएशन की ओर से यह मुद्दा भी उठाया गया कि मेडिकल स्टोरों पर ड्रग इंस्पेक्टरों के बजाय पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है. इसके साथ ही एनडीपीएस (NDPS) से संबंधित नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध पर्चियां जारी किए जाने का मुद्दा भी सामने रखा गया.
नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का समर्थन
एसोसिएशन ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का वह समर्थन करती है, लेकिन सभी लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर संचालकों को एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए.
पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन ने राज्य सरकार और प्रशासन से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है. इस फैसले का मरीजों पर क्या असर पड़ेगा और सरकार इस मामले में क्या कदम उठाएगी, इस पर आगे नजर रहेगी.
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