परविंदर सिंह झोटा के नाम से बनेगा ट्रॉमा सेंटर, इंसाफ कमेटी और SIT के बीच 14 में से इन मांगों पर बनी सहमति

- पंजाब में परविंदर सिंह झोटा की मूर्ति लगेगी जबकि उनके नाम से ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा.
- इंसाफ कमेटी और SIT के बीच 14 में से कई मांगों पर सहमति बना ली गई है.
- परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्टूबर को पंजाब के मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एक जांच कमेटी भी गठित की है. वहीं परविंदर सिंह झोटा का परिवार भी 14 मांगें कर रहा था, जहां परिवार और विशेष जांच टीम (SIT) के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई है. इस संबंध में SIT ने इंसाफ कमेटी को लिखित पत्र भी सौंपा है, बाकी मुद्दों पर चर्चा के लिए कमेटी और SIT के बीच दोबारा बैठक होगी. बैठक में सबसे अहम सहमति परविंदर सिंह झोटा के नाम पर ट्रॉमा सेंटर बनाने और सरकारी जगह पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बनी है. इसके अलावा झोटा और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने पर भी सहमति जताई गई है.
परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग
परविंदर सिंह झोटा के परिजनों ने घटना में सीबीआई जांच की मांग की है. वहीं मामले को लेकर मानसा के डीएसपी हरजिंदर सिंह गिल, ना सिटी-2 की एसएचओ बेअंत कौर और ड्रग इंस्पेक्टर नीरज को निलंबित कर दिया गया है. पंजाब सरकार घायलों का इलाज सरकारी खर्च पर करवाएगी. इसके साथ ही प्रत्येक घायल को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने पर सहमति बनी है. इसके अलावा झोटा के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने पर भी सहमति बनी है, पंजाब सरकार के पोस्टर फाड़ने के आरोप में युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने के संबंध में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.
-
-
रिजीम चेंज नहीं... शशि थरूर ने दी नई परिभाषा, चुनाव आयोग और सरकार को भी दी नसीहत
-
NDTV World Summit में शशि थरूर ने समझाया कूटनीति का असली मतलब
-
चीन पर इतनी निर्भरता भारत के लिए ठीक नहीं- NDTV World Summit में बोले शशि थरूर
-
दिल्ली एयरपोर्ट से होती है दुनिया में सबसे ज्यादा Uber बुकिंग, NDTV ग्लोबल समिट में डोमिनिक टेलर ने खोले राज
-
Gen-Z को कैसे समझाएं? BAPS के ब्रह्मविहारी स्वामीजी ने बताया तरीका
-
NDTV World Summit: हिंदू धर्म को क्यों किया जाता है टारगेट? BAPS के ब्रह्मविहारी स्वामीजी का जवाब
-
एफिल टावर में विवाद का पूरा सच, BAPS के ब्रह्मविहारी स्वामीजी ने NDTV को बताया
-
NDTV World Summit 2026 | दुनिया में सबसे ज्यादा कहां होती है UBER बुकिंग, डोमिनिक टेलर ने खोले राज
-
AI ने बनाया प्लान और इंसान ने दबाया हमले का बटन, ईरानी स्कूल में 156 मौतों पर पूर्व CIA चीफ ने कही ये बात
-
इस साल के अंत तक भारत आ सकते हैं नेपाली पीएम बालेन शाह, नेपाल के वित्तमंत्री डॉ स्वर्णिम वाग्ले ने दी जानकारी
ये वीडियो भी देखिए
इंसाफ कमेटी को सौंपे गए लिखित पत्र पर अब कमेटी के सदस्य विचार करेंगे. इसके बाद एसआईटी के साथ अगली बैठक में बाकी मांगों पर चर्चा होगी. आंदोलन से जुड़े लोगों की नजर अब इन मांगों पर अमल और अंतिम फैसले पर टिकी है.
13 अक्टूबर को हुई थी हत्या
पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्टूबर 2026 को मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है. एक मेडिकल स्टोर संचालक ने उन पर गोली चलाई थी. जिस वक्त यह घटना हुई थी तब परविंदर सिंह झोटा फेसबुक पर लाइव थे, ऐसे में इस घटना का वीडियो भी सामने आया था. इस घटना के बाद राज्य की राजनीति भी गर्मा गई थी. मानसा को बंद कर दिया गया था.
ये भी पढे़ंः पंजाब: झोटा हत्याकांड में CBI जांच शुरू होते ही बड़ा एक्शन, DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं