'आपके लगेज में कुछ प्रॉब्लम है, जांच करनी होगी...', बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ ने विदेशी महिला को गलत तरीके से छुआ, अरेस्ट

बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला की शिकायत के बाद ग्राउंड स्टाफ के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है. दक्षिण कोरिया की इस महिला ने आरोप लगाया है कि एयरलाइन स्टाफ ने तलाशी के नाम पर उसके साथ अनुचित व्यवहार किया.

क्या है मामला?

महिला के अनुसार, 19 जनवरी को वह बेंगलुरु एयरपोर्ट से कोरिया के लिए फ्लाइट पकड़ने आई थी. इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद जैसे ही वह टर्मिनल की ओर बढ़ीं, एयर इंडिया SATS के लिए काम करने वाला स्टाफ सदस्य मोहम्मद अफान उनके पास आया और फ्लाइट टिकट दिखाने को कहा.

अफान ने महिला को बताया कि उसके चेक‑इन लगेज में कोई समस्या है और स्क्रीनिंग के दौरान बीप की आवाज आ रही है. उसने यह भी कहा कि नियमित स्क्रीनिंग काउंटर पर लौटने में देरी होगी और इससे उसकी फ्लाइट छूट सकती है. अफान के मुताबिक, ऐसे में उसे वहीं जांच करनी होगी.

महिला का आरोप

महिला का कहना है कि अफान उसे पुरुष वॉशरूम के पास ले गया और विरोध करने के बावजूद उसने उसके साथ अनुचित तरीके से छुआ. आरोप है कि महिला के विरोध करने पर अफान ने उसे गले लगाया और वहां से चला गया.

गिरफ्तार हुआ आरोपी

घटना के तुरंत बाद महिला ने एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों से शिकायत की. अधिकारी हरकत में आए और अफान को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें महिला के आरोपों की पुष्टि होती दिखी.

शिकायत के आधार पर एयरपोर्ट पुलिस ने मामला दर्ज कर अफान को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की आगे की जांच जारी है.