कर्नाटक बीजेपी प्रवक्ता विजय प्रसाद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जो कथित तौर पर बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर शूट किया गया है. इस वीडियो में एक विशेष समुदाय के कुछ लोग एयरपोर्ट कंपाउंड में नमाज अदा करते दिखाई दे रहे हैं. विजय प्रसाद ने अपने पोस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री प्रियांक खड़गे से सवाल किया कि क्या इस सभा के लिए पूर्व अनुमति ली गई थी? एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने का मुद्दा गर्मा रहा है.

विजय प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, 'क्या इन लोगों ने हाई सिक्‍योरिटी वाले एयरपोर्ट के क्षेत्र में नमाज़ पढ़ने की पूर्व अनुमति ली थी? जब आरएसएस संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेकर 'पथ संचालन' करता है, तो सरकार उस पर आपत्ति क्यों जताती है, लेकिन प्रतिबंधित सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर आंखें मूंद लेती है?'

Namaz at Bengaluru airport; BJP leader shares video, questions CM Siddaramaiah @reethu_journo reports pic.twitter.com/PTFXsmUHQg — NDTV (@ndtv) November 10, 2025

हालांकि, विजय प्रसाद ने इस पोस्‍ट में तारीख का जिक्र नहीं किया है. इसलिए ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये वीडियो कब की है. लेकिन उन्‍होंने पूछ है कि क्‍या इतने संवेदनशील क्षेत्र में यह गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय नहीं है? कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर अभी कोई बयान नहीं आया है. हालांकि, ये पहला मौका नहीं है, किसी सार्वजनिक स्‍थान पर लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आए हैं. इससे पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं. यूपी में तो सड़क पर नमाज पढ़ना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है.