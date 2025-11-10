विज्ञापन
VIDEO: 'क्‍या इसके लिए इजाजत...', बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लोगों ने पढ़ी नमाज, भड़क गए बीजेपी नेता

बीजेपी नेता विजय प्रसाद ने एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में एक विशेष समुदाय के कुछ लोग एयरपोर्ट कंपाउंड में नमाज अदा करते दिखाई दे रहे हैं.

VIDEO: 'क्‍या इसके लिए इजाजत...', बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लोगों ने पढ़ी नमाज, भड़क गए बीजेपी नेता
एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने का मुद्दा गर्मा रहा है
  • कर्नाटक बीजेपी प्रवक्ता विजय प्रसाद ने एयरपोर्ट पर नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया
  • विजय प्रसाद ने CM सिद्धारमैया और मंत्री प्रियांक खड़गे से एयरपोर्ट पर नमाज के लिए पूर्व अनुमति का सवाल किया है
  • विजय प्रसाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में नमाज के लिए अनुमति क्‍या ली गई थी?
बेंगलुरु:

कर्नाटक बीजेपी प्रवक्ता विजय प्रसाद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जो कथित तौर पर बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर शूट किया गया है. इस वीडियो में एक विशेष समुदाय के कुछ लोग एयरपोर्ट कंपाउंड में नमाज अदा करते दिखाई दे रहे हैं. विजय प्रसाद ने अपने पोस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री प्रियांक खड़गे से सवाल किया कि क्या इस सभा के लिए पूर्व अनुमति ली गई थी? एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने का मुद्दा गर्मा रहा है.

विजय प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, 'क्या इन लोगों ने हाई सिक्‍योरिटी वाले एयरपोर्ट के क्षेत्र में नमाज़ पढ़ने की पूर्व अनुमति ली थी? जब आरएसएस संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेकर 'पथ संचालन' करता है, तो सरकार उस पर आपत्ति क्यों जताती है, लेकिन प्रतिबंधित सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर आंखें मूंद लेती है?'

हालांकि, विजय प्रसाद ने इस पोस्‍ट में तारीख का जिक्र नहीं किया है. इसलिए ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये वीडियो कब की है. लेकिन उन्‍होंने पूछ है कि क्‍या इतने संवेदनशील क्षेत्र में यह गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय नहीं है? कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर अभी कोई बयान नहीं आया है. हालांकि, ये पहला मौका नहीं है, किसी सार्वजनिक स्‍थान पर लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आए हैं. इससे पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं. यूपी में तो सड़क पर नमाज पढ़ना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है. 

