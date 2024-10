क्या प्रियंका गांधी वायनाड के लिए बेहतर सांसद होंगी? राहुल गांधी ने कुछ यूं दिया जवाब

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को केरल की वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. यह प्रियंका गांधी का पहला चुनाव होने जा रहा है. दरअसल लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से उनके भाई राहुल गांधी जीते थे. वह उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी चुनाव जीते थे. उन्होंने अंततः वायनाड सीट खाली कर दी और कांग्रेस ने उपचुनाव में यहां से प्रियंका गांधी को टिकट दिया है.

प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि उम्मीद है कि वो बेहतर सांसद होंगी. राहुल गांधी से जब पूछा गया क्या वो वायनाड के लिए उनसे अच्छी सांसद साबित होंगी. इस सवाल पर हंसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि "यह एक कठिन सवाल है, "मुझे ऐसा नहीं लगता." राहुल गांधी के इस जवाब पर बस में सवार प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्य हंसते हुए दिखाई दिए. एक मिनट का ये वीडियो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Do I think Priyanka would be a better MP for Wayanad than me? pic.twitter.com/VO62xequDv