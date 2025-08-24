तेजस्वी ने चिराग को दी शादी की सलाह, टोकते हुए राहुल बोले- ये मुझ पर भी लागू, देखें VIDEO

- बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के 8वें दिन अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी.
- तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को शादी की सलाह दी, जिस पर राहुल गांधी ने भी हंसी में शामिल होकर प्रतिक्रिया दी.
- प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने चिराग को मुद्दे से हटकर टिप्पणी ना करने और लोकतंत्र पर ध्यान देने की बात कही.
Voter Adhikar Yatra: बिहार में SIR के खिलाफ चल रही महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के 7 दिन पूरे हो गए है. रविवार को यह यात्रा अररिया में थी. जहां प्रेस कॉफ्रेंस में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सहित अन्य मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे. लेकिन इसी दौरान चिराग पासवान से जुड़े एक सवाल पर तेजस्वी यादव ने उन्हें शादी की सलाह दी. तेजस्वी चिराग को शादी की सलाह दे ही रहे थे, तभी बगल में बैठे राहुल गांधी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि यह मुझ पर भी लागू होता है. राहुल के इस जवाब से अचानक प्रेस कॉफ्रेंस में हंसी का माहौल हो गया. सभी नेता मुस्कुराते नजर आए.
अररिया में वोटर अधिकार यात्रा
इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल अररिया में प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव से एक पत्रकार ने पूछा कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के पिछल्लगू हो गए हैं? इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान कोई मुद्दा नहीं है. मैं चाहता हूं कि मुद्दे पर बात हो.
तेजस्वी ने चिराग को दी शादी की सलाह
इसके बाद तेजस्वी ने चिराग पर तंज करते हुए यह भी कहा कि हमलोग जनता के हनुमान है, लेकिन वो व्यक्ति विशेष के. आज का मुद्दा लोकतंत्र है, संविधान है. वोट चोरी है. चिराग पर हम कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे. लेकिन हम उन्हें सलाह जरूर देंगे कि वो बड़े भाई हैं. जल्द से जल्द शादी जरूर कर लें.
टोकते हुए राहुल बोले- मुझ पर भी लागू
तेजस्वी का जवाब अंत होते ही बगल में बैठे राहुल गांधी ने उनसे माइक लेकर कहा- यह मुझपर भी लागू हैं. इसके बाद माहौल थोड़ा हंसी-मजाक का हो गया. फिर तेजस्वी ने कहा कि वो तो पापा कब से कह ही रहे हैं कि शादी कर लीजिए. इस पर राहुल ने कहा कि बात चल रही है इनके पापा से. फिर सभी मुस्कुराते नजर आए.
पटना लौटे तेजस्वी बोले- यात्रा ऐतिहासिक
अररिया में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर तेजस्वी पटना लौट आए. पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वोटर अधिकारी यात्रा ऐतिहासिक हो रही है. लोगों का समर्थन मिल रहा है. भाजपा चुनाव आयोग की असलियत लोगों के सामने आ गई है.
अब 26 से मिथिलांचल में वोटर अधिकार यात्रा
तेजस्वी यादव से जब यह पूछा गया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएंगे. उन्होंने सवाल को टाल दिया. इस सवाल का कोई जवाब तेजस्वी यादव ने नहीं दिया. बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा कल नहीं होगी. फिर 26 तारीख से मिथिलांचल में वोटर अधिकार यात्रा शुरू होगी. जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी.
रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बोला हमला
दूसरी ओर राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और बिहार में लोगो को भ्रमित कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पीएम को गाली दे रहे हैं. वो पीएम के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो शोभा नहीं देता है.
24 के चुनाव में महाराष्ट्र के लोकसभा में इन्हें ज़्यादा सीट मिली थी कि नहीं. यूपी में ज़्यादा सीट मिली थी कि नहीं. लेकिन जब यह हारे तब यह आरोप लगाते है. जब हार जाते है तब गाली देते है.
