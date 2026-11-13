Breaking News LIVE Updates: माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स को पूरी दुनिया में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आउटेज-ट्रैकिंग वेबसाइट 'डाउनडिटेक्टर' के मुताबिक, पूरे अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स ने आउटलुक और अन्य सेवाओं तक पहुंचने में समस्याओं की जानकारी दी है. अमेरिका में 39 हजार से ज्यादा लोगों ने इन समस्याओं के बारे में बताया है. भारत में भी यह समस्या सामने आई है.
देश के अलग-अलग हिस्सों में छठ की तैयारियां चल रही हैं. इस बीच, दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का मामला चर्चा में है. वहीं, दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे उत्तर भारत में मौसम फिर करवट लेने वाला है. यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के प्रदूषण झेल रहे इलाकों में बारिश की बूंदें राहत लेकर आ सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो रहा है.
ईडी ने गुरुवार को जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की चार दिन की रिमांड हासिल कर ली है. केंद्रीय एजेंसी द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें आज यानी शुक्रवार को लखनऊ लाया जाएगा.
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LIVE: बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन पर आज होगा आखिरी फैसला
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शिअद के अध्यक्ष सुखबीर बादल को दिल्ली बुलाया है. दिल्ली में दोनों नेताओं की गठबंधन पर तफसील से बातचीत होगी. गठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर सीमए फेस के मुद्दे पर गठबंधन का रोडमैप तैयार होगा.
आज गठबंधन पर सहमति न बनी तो भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे. वहीं, अकाली दल पुनरसुरजीत भी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन होने की स्थिति में बीजेपी के साथ न आने का ऐलान कर चुका है. ज्ञानी हरप्रीत सिंह के ऐलान के बाद गठबंधन में सीटों को लेकर कुछ फेरबदल हो सकता है.
(इनपुट- मोहम्मद ग़ज़ाली)
LIVE: सुखदीप सिंह छीना ने AAP से दिया इस्तीफा
आम आदमी पार्टी के नेता सुखदीप सिंह छीना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. जानकारी के मुताबिक, वे पंजाब की राजा सांसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस सीट का टिकट पंजाबी अभिनेत्री सोनिया मान को दे दिया है. इसके बाद, सुखदीप छीना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया.
बर्फ की सफेद चादर से ढका लद्दाख का द्रास
लद्दाख का द्रास ताजा बर्फबारी के बाद बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है.
#WATCH द्रास, लद्दाख: ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। https://t.co/rC8RyRDR8S— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2026
छठ पूजा पर पटना के दीघा घाट पहुंचे नितिन नवीन
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने छठ पूजा के अवसर पर पटना के दीघा घाट का दौरा कर पूजा कर तैयारियां देखीं.इस दौरान उन्होंने कहा कि यह महापर्व हम सबको एक अलग ऊर्जा और ताकत देता है. इस पर्व का मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है. इससे हम सबको एक ऊर्जा और ताकत मिलती है ताकि हम सालभर अपने कामों में लगे रहें. मुझे लगता है कि बिहार की यह पूजा आज देश और दुनिया के लोगों को एक संदेश है.
#WATCH पटना, बिहार: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने छठ पूजा के अवसर पर दीघा घाट का दौरा किया। https://t.co/mIa1Q6w6FA— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2026
Chhath Puja 2026: छठ पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "लोक आस्था और सूर्य उपासना के चार दिवसीय पावन अनुष्ठान महापर्व छठ के शुभारंभ पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. आज नहाय-खाय है. सभी व्रतियों को मेरा नमन. सबको छठी मइया का आशीर्वाद मिले, यही कामना है."
लोक आस्था और सूर्य उपासना के चार दिवसीय पावन अनुष्ठान महापर्व छठ के शुभारंभ पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। आज नहाय-खाय है। सभी व्रतियों को मेरा नमन। सबको छठी मइया का आशीर्वाद मिले, यही कामना है।— Narendra Modi (@narendramodi) November 13, 2026