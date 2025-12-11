PM मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से की बात, पुतिन के दौरे के बाद दोनों देशों के बीच अहम बातचीत

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की. दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की. साथ ही दोनों नेताओं ने व्यापार, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया. दोनों नेता साझा चुनौतियों का समाधान करने और साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए.

आपसी रिश्तों की प्रगति पर संतोष

दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के निरंतर सुदृढ़ीकरण पर संतोष व्यक्त किया. प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साझा प्रयासों में गति बनाए रखने के महत्व पर बल दिया. दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा, रक्षा एवं सुरक्षा तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग विस्तार पर भी विचार-विमर्श किया, जो 21वीं सदी के लिए भारत-अमेरिका कॉम्पैक्ट (सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य एवं प्रौद्योगिकी के लिए उत्प्रेरक) के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं.

दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और साझा चुनौतियों का समाधान करने तथा साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की. दोनों नेताओं ने संपर्क में रहने पर भी सहमति जताई.

पीएम मोदी ने क्या बताया

Had a very warm and engaging conversation with President Trump. We reviewed the progress in our bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the U.S. will continue to work together for global peace, stability and prosperity.… — Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2025

पीएम मोदी ने इस बारे में खुद ट्वीट कर लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई. हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की. भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे."