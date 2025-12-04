भारत पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ विमान, स्वागत करेंगे PM मोदी

Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं. व्लादिमीर पुतिन का स्पेशल विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त पुतिन का स्वागत करने के लिए पहले से ही पहुंच चुके हैं. पुतिन का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा. पीएम मोदी के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचने की तस्वीरें सामने आ चुकी है.

पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का विमान, देखें तस्वीर

मिली जानकारी के अनुसार पुतिन का विमान पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में लैंड हुआ है. अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी पुतिन का स्वागत करते नजर आएंगे. जिसके बाद फिर दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर एयरपोर्ट से निकलेंगे, ऐसी जानकारी मिली है.

रूसी राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए पालम एयरपोर्ट पर मौजूद पीएम मोदी.

पुतिन के सम्मान में रात्रिभोज दे रहे पीएम मोदी

अमेरिकी टैरिफ के साये के बीच दोनों देशों के नेता कारोबार से लेकर रक्षा समझौते पर बड़े ऐलान कर सकते हैं. पीएम मोदी अपने खास दोस्त पुतिन के लिए रात्रिभोज दे रहे हैं. शुक्रवार का दिन दोनों देशों के रिश्तों के लिए काफी अहम रहने वाला है. कल हैदराबाद हाउस में भारत और रूस के बीच शीर्ष स्तरीय बातचीत होगी.

पुतिन के दौरे से भारत को बड़ी उम्मीद

मालूम हो कि पुतिन का यह दौरा भारत के लिए बेहद अहम है. पुतिन की यह यात्रा आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगी. राष्ट्रपति पुतिन व्यवसायियों के एक बड़े समूह के साथ यात्रा कर रहे हैं. भारत को रूस के साथ व्यापार घाटे में सुधार की उम्मीद है.

पुतिन के दौरे से भारत की किन-किन सेक्टरों में बढ़ेगी बात

रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए कई रास्ते तलाशे जा रहे हैं. फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पादों और समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात. भारतीय व्यवसायों और उत्पादों को एक बड़ा बाज़ार मिलेगा और इससे रोज़गार सृजन और हमारे किसानों की भलाई को भी बढ़ावा मिलेगा. शिपिंग, स्वास्थ्य सेवा, उर्वरक और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कई समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. लोगों के बीच संबंधों, गतिशीलता साझेदारी, संस्कृति और वैज्ञानिक सहयोग में भी और सहयोग देखने को मिलेगा.



