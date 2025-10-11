कैसी है प्रेमानंद महाराज की सेहत,डायलिसिस जारी,कैसा आहार ले रहे हैं वृंदावन के संत 

Premanand Maharaj News: वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज की सेहत इन दिनों ठीक नहीं है. उनके लाखों भक्त रोज ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें जल्द स्वस्थ कर दें. प्रेमानंद जी महाराज लंबे समय से किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं. लंबे समय से उनका डायलिसिस (खून शुद्ध करके उसकी अदला-बदली की प्रक्रिया) भी हो रहा है. पिछले दिनों एक वीडियो में अपनी सेहत की खुद जानकारी देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि सूजन अब ठीक है. हाथ ठीक से काम कर रहे हैं और आंखें खुल रही हैं. इस वीडियो में उनके हाथों में पट्टी बंधी दिखाई दे रही थीं.

उन्होंने कहा कि जब राधारानी चाहेंगी, तब तक उनकी सांसें चलेंगी. प्रेमानंद महाराज का वृंदावन में कृष्ण शरणम कालोनी के आवास पर नियमित तौर पर डायलिसिस किया जाता है. वहीं पूरा मेडिकल सेटअप लगाया गया है और चिकित्सकीय स्टॉफ हरदम उनकी सेवा में रहता है.किसी भी आपात स्थिति के लिए किडनी रोग विशेषज्ञ भी तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, एक बार डायलिसिस की प्रक्रिया में करीब 4 घंटे का वक्त लगता है.



प्रेमानंद महाराज शुद्ध हल्का फुल्का भोजन ले रहे हैं. वो पूरे दिन में एक से डेढ़ लीटर पानी पीते हैं. किडनी की समस्या को देखते हुए उनके भोजन में नमक की मात्रा न के बराबर होती है. जूस या किसी भी प्रकार का अन्य बाहरी लिक्विड भी उन्हें नहीं दिया जाता है. तला-भुना या मसालेदार भोजन का तो सवाल ही नहीं उठता.

लंबे समय से किडनी रोग से पीड़ित प्रेमानंद महाराज को कई लोगों ने अपनी किडनी देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया. प्रेमानंद महाराज ने अपनी दोनों किडनी का नाम राधा और कृष्ण रखा है. उनका कहना है कि राधा और कृष्ण को वो खुद से कैसे अलग कर सकते हैं.