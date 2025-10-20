विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली एयरपोर्ट पर  इंडिगो विमान में यात्री के पावर बैंक में लगी आग, जानिए हुआ क्या

निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और सभी आवश्यक जांचों के बाद, विमान को परिचालन की मंजूरी दे दी गई.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली एयरपोर्ट पर  इंडिगो विमान में यात्री के पावर बैंक में लगी आग, जानिए हुआ क्या
  • दिल्ली हवाई अड्डे पर इंडिगो विमान के टैक्सी करने के दौरान एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी.
  • चालक दल ने मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए आग को कुछ ही सेकंड में नियंत्रित कर लिया था.
  • इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और सभी यात्री तथा चालक दल सुरक्षित हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली हवाई अड्डे पर रविवार को दीमापुर जाने वाले इंडिगो विमान को ‘टैक्सी' करते वक्त एक यात्री के ‘पावर बैंक' में आग लग गई. सूत्रों ने बताया कि आग को चालक दल के सदस्यों ने बुझा दिया. इंडिगो ने एक बयान में कहा कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है तथा विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं.

एयरलाइन ने कहा कि 19 अक्टूबर को दिल्ली से नगालैंड के दीमापुर जाने वाली उड़ान संख्या 6ई 2107 में सीट के पीछे के कवर में रखे एक यात्री के निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में मामूली आग लग गई. सूत्रों ने बताया कि विमान जब हवाई अड्डे पर ‘टैक्सिंग' (विमान के रनवे पर जाने की प्रक्रिया) कर रहा था, तभी पावर बैंक में आग लग गई.

बयान में कहा गया, ‘‘चालक दल ने मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थिति को शीघ्रता और तत्परता से संभाला तथा घटना को कुछ ही सेकंड में नियंत्रित कर लिया गया.”

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट ‘फ्लाइटरडार24डॉटकॉम' पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एयरबस ए320 नियो विमान से संचालित उड़ान संख्या एआई2107 ने दिल्ली हवाई अड्डे से दोपहर दो बजकर 33 बजे उड़ान भरी और शाम 4 बजकर 45 बजे दीमापुर (नगालैंड) में उतरी. विमान को दिल्ली हवाई अड्डे से दोपहर 12:25 बजे उड़ान भरनी थी.

निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और सभी आवश्यक जांचों के बाद, विमान को परिचालन की मंजूरी दे दी गई. एयरलाइन ने कहा, ‘‘हम इस घटना के दौरान शांत और सहयोगी बने रहने के लिए अपने मूल्यवान ग्राहकों का धन्यवाद करते हैं. हमारी टीम ने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किया, जिसमें उन्हें जलपान कराना भी शामिल था.''

उड़ान में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं था. इस हफ़्ते की शुरुआत में, एयर चाइना के एक विमान के ऊपरी डिब्बे में रखी लिथियम बैटरी में आग लग गई. खबरों के अनुसार, यह विमान हांग्जो से सियोल जा रहा था.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Airport, Indigo Plane, Power Bank Catches Fire
Get App for Better Experience
Install Now