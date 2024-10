मुसलमानों को भय दिखाकर वोट लेती है कांग्रेस, हरियाणा ने बता दिया देश का मूड क्या है : PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को 10 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी और कहा कि महाराष्ट्र में तेज गति से विकास हो रहा है. वहीं हरियाणा में पार्टी का तीसरी बार जीतकर आने को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को भड़काया लेकिन हरियाणा ने बता दिया कि देश का क्या मूड है और हरियाणा में कांग्रेस की साजिश को ध्वस्त कर दिया.

पीएम मोदी ने कहा, "आज महाराष्ट्र को 10 मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिल रही है. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नागपुर के उन्नयन और शिरडी हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी गई है. महाराष्ट्र में मेट्रो का विस्तार और हवाई अड्डों का उन्नयन किया जा रहा है. राज्य में बुनियादी ढांचे, सौर ऊर्जा और वस्त्र से संबंधित कई योजनाओं को शुरू किया जा रहा है. सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह, वधावन बंदरगाह की आधारशिला भी रखी गई है. इससे पहले महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर विकास कभी नहीं हुआ. कांग्रेस के शासन में विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. केंद्र सरकार द्वारा मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है."

#WATCH | PM Narendra Modi says, "...Today, Maharashtra is getting the gift of 10 medical colleges. The foundation stone of the upgradation of Dr Babasaheb Ambedkar International Airport, Nagpur and the new integrated terminal building at Shirdi airport has also been laid...Metro… pic.twitter.com/iKYaxXHifx