शांति, विश्वास और विकास... हिंसा के बाद मणिपुर पहुंचे PM मोदी ने दिया क्या संदेश?

‘‘किसी भी जगह विकास की जड़ें जमाने के लिए शांति जरूरी है. पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में कई संघर्ष और विवाद सुलझ गए. लोगों ने शांति का रास्ता चुना है और विकास को प्राथमिकता दी है. मैं सभी संगठनों से अपील करता हूँ कि शांति के मार्ग पर चलने से आपके सपने साकार होंगे. आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा. और मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ. केंद्र आपके साथ है, मणिपुर की जनता के साथ है." शनिवार को मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में जैसे ही PM मोदी ने उक्त बातें कही, सामने जुटी लोगों की भारी भीड़ को तालियों की गूंज से पूरे इलाके को अपना इरादा बता दिया.

मणिपुर में जातीय हिंसा की शुरुआत के बाद पहली बार पहुंचे पीएम मोदी



मणिपुर में जातीय हिंसा की शुरुआत के करीब दो साल बाद पहुंचे पीएम मोदी ने शांति, विश्वास और विकास के लिए बड़ा संदेश दिया. पीएम मोदी ने सबसे पहले शांति की बात कही. फिर विश्वास के रास्ते पर चलकर विकास के पथ की अग्रसर होने को कहा.

विकासः 8500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात

हिंसा भड़कने के बाद राज्य में अपनी पहली यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने 8,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. कुकी समुदाय के गढ़ चूड़ाचांदपुर से मोदी ने 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी.

मणिपुर की राजधानी इंफाल में जनसभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर में संघर्षरत कुकी और मेइती समुदायों के जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से शनिवार को मुलाकात की. वो राजधानी इंफाल के कांगला किला परिसर और चूड़ाचांदपुर के पीस ग्राउंड में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDP) की चिंताएं सुनीं और उन्हें राज्य में शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल करने में केंद्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

'हिंसा छोड़े, आशा और विश्वास की नई सुबह का उदय हो रहा है'

पीएम मोदी ने चूड़ाचांदपुर में कहा, “कुछ समय पहले, मैंने एक राहत शिविर में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की. उनसे मिलने के बाद, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मणिपुर में आशा और विश्वास की एक नयी सुबह का उदय हो रहा है.” प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को संघर्षग्रस्त मणिपुर को शांति और समृद्धि का प्रतीक बनाने का संकल्प लिया और सभी समूहों से हिंसा छोड़ने की अपील की.

पीएम मोदी की जनसभा में मौजूद लोगों की भीड़.

खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग से पहुंचे पीएम मोदी

मालूम हो कि खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, इसलिए मोदी सड़क मार्ग से इंफाल से चूड़ाचांदपुर गए. जहां बड़ी संख्या में लोग तिरंगा और तख्तियां लिए उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर खड़े थे. मोदी ने कहा, ‘‘चूड़ाचांदपुर के रास्ते में मुझे जो प्यार मिला, उसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा.''

बारिश के बीच सड़क मार्ग से मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत में सड़क किनारे लोगों की कतार.

मणिपुर के नाम में ही मणि, जो पूरे पूर्वोत्तर में चमकेगाः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘मणिपुर नाम में ही ‘मणि' है और यही वह रत्न है, जो आने वाले समय में पूरे पूर्वोत्तर में चमकेगा. केंद्र सरकार मणिपुर को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. इसी प्रयास के तहत, मैं आज आप सभी के बीच उपस्थित हूं.''

अपने संबोधन के समापन पर मोदी ने कहा, ‘‘मैं सभी संगठनों से शांति के मार्ग पर आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने की अपील करता हूं. अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें.''

पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारी सरकार ज़ख्मों पर मरहम लगाने और विश्वास बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है. पीएम ने जोर देकर कहा कि राज्य में शांति पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता तथा इसे केवल बातचीत और एकता से ही हासिल किया जा सकता है.

मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते पीएम मोदी.

शनिवार को मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी ने क्या-क्या सौगातें दी

इनमें 3,647 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली मणिपुर की शहरी सड़कें, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार पहल और 550 करोड़ रुपये की लागत वाली मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट (एमआईएनडी) परियोजना शामिल हैं.

उन्होंने 142 करोड़ रुपये की लागत से कामकाजी महिलाओं के लिए नौ छात्रावासों और 105 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाली सुपर-स्पेशलिटी एवं स्वास्थ्य सेवा सुविधा की भी आधारशिला रखी.

उन्होंने पोलो ग्राउंड और उसके आसपास 30 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी ढांचे के विकास और 134 करोड़ रुपये की लागत से सभी 16 जिलों में 120 स्कूलों के उन्नयन की आधारशिला रखी.

जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, उनमें ग्रामीण संपर्क, शिक्षा और पर्यटन से संबंधित कुल 102 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल थीं.

इंफाल के खुमान लम्पक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 36 करोड़ रुपये की लागत से एक बहुद्देशीय इनडोर स्टेडियम का निर्माण और 502 करोड़ रुपये की लागत से टेंग्नौपाल खंड में एनएच 102ए का उन्नयन भी शामिल है.

मेइती बहुल इंफाल में उन्होंने लगभग 1,200 करोड़ रुपये की 17 परियोजनाओं का उद्घाटन किया.

प्रधानमंत्री ने मंत्रिपुखरी में 101 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नये मणिपुर पुलिस मुख्यालय और 538 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए सिविल सचिवालय का उद्घाटन किया.

उन्होंने नयी दिल्ली और कोलकाता में नवनिर्मित मणिपुर भवन तथा राज्य की राजधानी में इंफाल नदी के पश्चिमी मोर्चे के विकास चरण-2 एवं मॉल रोड चरण-2 का भी उद्घाटन किया.

मोदी ने जिन अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें चार जगहों पर ‘इमा बाजार' (माताओं के लिए बाजार) की स्थापना, इंफाल वेस्ट जिले में लीशांग हिडेन सांस्कृतिक एवं विरासत पार्क का विकास, इंफाल वेस्ट, थौबल तथा काकचिंग जिलों में पांच सरकारी कॉलेज के बुनियादी ढांचे का विकास और नोनी में इरंग नदी पर इंफाल-जिरीबाम राष्ट्रीय राजमार्ग-37 को जोड़ने वाला चार लेन पुल शामिल है.

प्रधानमंत्री ने चूड़ाचांदपुर जिले के सैकोट सीएचसी में स्टाफ क्वार्टर के साथ संस्थागत भवन का भी उद्घाटन किया.

मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा में 260 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर

मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं. मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से लगभग 40,000 कुकी-जो समुदाय से और करीब 20,000 मेइती समुदाय से ताल्लुक रखते हैं.

हिंसा प्रभावित लोगों से बात करते पीएम मोदी.

हालांकि, कई विस्थापित लोग राज्य से बाहर चले गए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर राहत शिविरों में खराब स्थितियों में रह रहे हैं. उनके पास न तो कोई निजता है और न ही आय का कोई स्रोत.

पूर्व मुख्यमंत्री बोले- पीएम मोदी के दौरे से राज्य शांति और विकास पर लौटेगा

पीएम मोदी के दौरे पर मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य में शांति और विकास पटरी पर लौटेगी. एन. बीरेन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा निश्चित रूप से मणिपुर राज्य में शांति और प्रगति लाएगा. उन्होंने चुराचांदपुर का भी दौरा किया, जहां भारी भीड़ उमड़ी. कांगला में भी भीड़ इतनी ज्‍यादा थी कि गेट लगभग टूट गया था. मणिपुर के लोग पीएम मोदी से प्यार करते हैं और प्रधानमंत्री भी मणिपुर से प्यार करते हैं. उनके दिल में मणिपुर एक ऐसी जगह है जिस पर उन्हें सबसे ज्‍यादा भरोसा है.

