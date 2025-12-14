मणिपुर में नई सरकार के लिए कवायद शुरू, दिल्ली पहुंचे विधायक, BJP केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी बैठक

Manipur New Government: मणिपुर में नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है. मणिपुर के कई विधायक आज दिल्ली पहुंचें हैं. इन सभी का BJP के केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर मणिपुर में फिर से सरकार बनाने का प्रस्ताव है. जिस पर केंद्र को और पार्टी को अंतिम फैसला लेना है. मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन जारी है, जो फरवरी 2025 से लागू है. पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. बता दें कि मणिपुर में विधानसभा भंग नहीं हुई है, बल्कि सस्पेंडेड एनिमेशन में है, इसलिए नई सरकार गठन संभव है. BJP के पास 60 सदस्यीय विधानसभा में 32-37 विधायक हैं, जो बहुमत के लिए पर्याप्त है. कई विधायकों को उम्मीद है कि केंद्रीय नेतृत्व सकारात्मक फैसला आ सकता है.

BJP की रणनीति क्या है?

बीजेपी की रणनीति राज्य में स्थिरता बहाल करना और लोकप्रिय सरकार गठित करना है. पार्टी ने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाकर एकजुटता दिखाई है. पार्टी और सरकार का मुख्य फोकस शांति बहाली पर है, क्योंकि कुकी समुदाय के कुछ विधायक लगभग 7 बीजेपी सहित अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं. केंद्रीय नेतृत्व जैसे संबित पात्रा और बीएल संतोष ने पहले दौरा किया था, और अब सबको एक साथ लाकर सरकार गठन की कोशिश की जा रही है. यह मई 2023 से चली आ रही मैतेई-कुकी जातीय संघर्ष के बाद राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिश है.

कब गठन हो सकती है सरकार?

सूत्रों के अनुसार दिसंबर 2025 के अंत तक या जनवरी 2026 की शुरुआत में नई सरकार बन सकती है. विधायकों के साथ बैठक के बाद अंतिम फैसला आने पर जल्द प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी 2025 को लागू किया गया था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत होता है. यह तब लगाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, यानी राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रही हो.

