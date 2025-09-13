विज्ञापन
भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध... PM मोदी ने नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को दी बधाई

नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध के खिलाफ हाल में हुए ‘जेन जेड’ प्रदर्शन में एक भारतीय नागरिक सहित कम से कम 51 लोगों की मौत हुई है.

भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध... PM मोदी ने नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को दी बधाई
नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं सुशीला कार्की
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी.
  • सुशीला कार्की ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला.
  • हिंसक प्रदर्शन के चलते मंगलवार को के पी शर्मा ओली को अचानक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
नई दिल्‍ली:

प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सुशीला कार्की को बधाई देते हुए कहा कि भारत पड़ोसी देश में शांति और लोगों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है. पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की ने शुक्रवार रात नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. वह अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगी. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 73 वर्षीय कार्की को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई.

भारत-नेपाल के रिश्‍तों पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं. नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.'

‘जेन जेड' समूह द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा. नेपाल में छात्रों के नेतृत्व में हाल में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान देशभर में लगभग दो दर्जन होटल में तोड़फोड़, लूटपाट या आगजनी की घटनाएं दर्ज की गईं. इससे पर्यटन आधारित नेपाली अर्थव्यवस्था के राजस्व अर्जित करने वाले महत्वपूर्ण घटक होटल उद्योग को 25 अरब रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध के खिलाफ हाल में हुए ‘जेन जेड' प्रदर्शन में एक भारतीय नागरिक सहित कम से कम 51 लोगों की मौत हुई है.

