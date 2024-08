शिवाजी पर माफी और सावरकर का जिक्र, समझें मोदी ने कैसे महाराष्ट्र में पलट दिया पूरा सियासी सीन

महाराष्ट्र के कोल्हापुर के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला काफी सुर्खियों में है. इस मामले में सिंधुदुर्ग पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया है. महा विकास अघाड़ी (कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट) इसे मुद्दा बना रही है और केंद्र सरकार को घेर भी रही है. शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिराने को लेकर जारी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शुक्रवार को पालघर पहुंचे. पीएम मोदी ने शिवाजी की प्रतिमा (Chhatrapati Shivaji) गिराए जाने को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी. हालांकि, इस दौरान उन्हें वीर सावरकर (Vinayak Damodar Savarkar) का जिक्र करते हुए MVA के नहले पर दहला भी मार दिया.

पालघर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- "कुछ दिन पहले सिंधुदुर्ग में जो हुआ, वो बेहद अफसोसजनक है. छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं हैं. हमारे लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं हैं; वे हमारे लिए पूजनीय हैं. आज, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं."



मैं अपने आराध्य शिवाजी के चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूं : सिंधुदुर्ग प्रतिमा गिरने पर PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा, "मैं सिर झुकाकर अपने भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं. हमारे मूल्य अलग हैं, हम वो लोग नहीं हैं, जो गाली देते रहते हैं. लेकिन महाराष्ट्र में कुछ लोग भारत माता के महान सपूत, इस भूमि के सपूत वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं. वो इसके लिए माफी मांगने को तैयार नहीं हैं, लेकिन इस मामले पर अदालत में लड़ने के लिए तैयार हैं."

#WATCH | Palghar, Maharashtra: PM Narendra Modi speaks on the Chhatrapati Shivaji Maharaj's statue collapse incident in Malvan



He says, "...Chhatrapati Shivaji Maharaj is not just a name for us... today I bow my head and apologise to my god Chhatrapati Shivaji Maharaj. Our… pic.twitter.com/JhyamXj91h