उनके मन की बात... जॉर्जिया मेलोनी की आत्‍मकथा पर पीएम मोदी ने क्‍या-क्‍या कहा 

मेलोनइ की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है: 'आय एम जॉर्जिया: आई रूट्स, माई प्रिंसिपल' और इसे रूपा पब्लिकेशंस की तरफ से लॉन्‍च किया जाएगा. इस ऑटो-बायोग्राफी का फॉरवर्ड पीएम मोदी ने लिखा है.

उनके मन की बात... जॉर्जिया मेलोनी की आत्‍मकथा पर पीएम मोदी ने क्‍या-क्‍या कहा 
  • इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ऑटो-बायोग्राफी 'आई एम जॉर्जिया' भारत में जल्‍द लॉन्च होगी.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस किताब का फॉरवर्ड लिखा है और इसे मेलोनी के मन की बात बताया है
  • मोदी ने मेलोनी के जीवन को जनता की सेवा और इटली के प्रति समर्पण से भरा बताया है, न कि सत्ता की चाह से
नई दिल्‍ली:

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ऑटो-बायोग्राफी भारत में लॉन्‍च होने को तैयार है. लेकिन अपनी लॉन्चिंग से पहले ही यह ऑटो-बायोग्राफी सुर्खियों में है. इस ऑटो- बायोग्राफी में पाठकों को मेलोनी के जीवन की झलक देखने को मिलेगी. यह किताब मेलोनी के दिल और दिमाग के बारे में रीडर्स को सबकुछ बताएगी. इस किताब का फॉरवर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है और उन्‍होंने इसके भारतीय संस्‍करण को मेलोनी के 'मन की बात' करार दिया है. 

'इटली के लोगों को समर्पित जीवन'  

मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है: 'आय एम जॉर्जिया: आई रूट्स, माई प्रिंसिपल' और इसे रूपा पब्लिकेशंस की तरफ से लॉन्‍च किया जाएगा. इस ऑटो-बायोग्राफी में जो फॉरवर्ड पीएम मोदी ने लिखा है उसके अनुसार पीएम मेलोनी का जीवन कभी भी 'राजनीति या सत्ता के बारे में नहीं रहा है.' यह हमेशा उनकी हिम्‍मत, दृढ़ विश्‍वास और जनता की सेवा के लिए उनकी सेवा की प्रतिबद्धता और इटली के लोगों के लिए समर्पण रही है. 

मेलोनी की जर्नी प्रेरणादायक 

पीएम मोदी के शब्‍दों में, 'पिछले 11 सालों में मुझे कई विश्व नेताओं से मिलने का सौभाग्य मिला है जिनमें से हर किसी की जीवन यात्रा अलग-अलग रही है. कई बार, उनकी यात्राएं व्यक्तिगत कहानियों से आगे बढ़कर किसी बड़ी बात को उजागर करती हैं. वो हमें उन आदर्शों की याद दिलाती हैं जो विभिन्न संस्कृतियों और सदियों से चले आ रहे हैं. प्रधानमंत्री मेलोनी के सफल जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं, जो इस पुस्तक को बेहद खास बनाते हैं. उनकी यात्रा प्रेरणादायक और ऐतिहासिक है.' 

मेलोनी को बताया जिम्‍मेदार लीडर 

उन्होंने आगे लिखा कि प्रेस और राजनीतिक विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग इस बात को लेकर संशय में था कि मेलोनी के पदभार ग्रहण करने पर उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा. पीएम मोदी ने लिखा, 'एक उल्लेखनीय नेता होने के नाते, जॉर्जिया मेलोनी ने अपने देश को शक्ति और स्थिरता प्रदान की है. वह हमेशा व्यावहारिक रही हैं और वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रही हैं. उन्होंने इटली के हितों को  स्पष्‍टता के साथ लगातार आवाज दी है. साथ ही, वह हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया की चुनौतियों से भी गहराई से जुड़ी रही हैं और वैश्विक मंच पर जिम्मेदारी और उद्देश्य की स्पष्ट भावना के साथ जुड़ी रही हैं.' 

लीडरशिप की तारीफ 

उन्‍होंने आगे लिखा, 'प्रधानमंत्री मेलोनी के राइज और लीडरशिप को समझने और उनकी सराहना करने के कई तरीके हैं. उनमें से, मैं उनकी कहानी और नारी शक्ति की अवधारणा के बीच एक मजबूत संबंध देख सकता हूं जो दिव्य स्त्री ऊर्जा है जिसे हजारों सालों से भारतीय परंपराओं में कई रूपों में पूजा जाता रहा है.' पीएम मोदी के मुताबिक उन्होंने लिखा प्रधानमंत्री मेलोनी ने वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपने राष्‍ट्र का नेतृत्व करते हुए अपनी जड़ों को मजबूती से थामे रखा है. 'यही कारण है कि उनकी यात्रा भारत में हम सबके साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई है. यह आत्मकथा, 'आई एम जॉर्जिया, पाठकों को यूरोप और दुनिया की सबसे गतिशील और जीवंत नेताओं में से एक के दिल और दिमाग की एक स्पष्ट और दुर्लभ झलक प्रदान करती है. यह बेहद व्यक्तिगत भी है.' 


 

