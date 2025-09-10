प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी से की बात, जानें किन-किन मुद्दों पर हुई बात

विज्ञापन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच फोन पर हुई बातचीत में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है. पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जानकारी दी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) से फोन पर बात की है. इस बातचीत के बारे में पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई. हमने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई और यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने में साझा रुचि दिखाई.

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और IMEEEC पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने में इटली के सक्रिय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी का धन्यवाद किया.

निवेश, रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद निरोध पर बातचीत

PIB की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, लोगों के बीच संबंध और आतंकवाद-निरोध जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा की.

यूक्रेन में शांति बहाली पर भी चर्चा

दोनों नेताओं ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 के अनुरूप साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया. वे यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर सहमत हुए.

यूरोपीय यूनियन और भारत की ट्रेड डील पर भी चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा में प्रयासों के लिए भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया. प्रधानमंत्री मेलोनी ने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करने और 2026 में भारत द्वारा आयोजित AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए इटली के दृढ़ समर्थन को दोहराया. नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEEC) पहल के तहत संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने पर भी सहमति व्यक्त की. साथ ही दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई.

