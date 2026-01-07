PM मोदी 10 जनवरी को गुजरात आएंगे, सोमनाथ मंदिर में दर्शन और जर्मन चांसलर की मेजबानी करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन दिवसीय गुजरात दौरे के तहत 10 जनवरी यहां आएंगे. इस दौरान वह ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे और गांधीनगर में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे. प्रधानमंत्री अपने गृह प्रदेश के दौरे के दौरान ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के तहत ‘शौर्य यात्रा' का नेतृत्व करेंगे. यह एक किलोमीटर लंबी यात्रा होगी जिसमें 108 घोड़े शामिल होंगे.

मोदी राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे. मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता जीतू वाघानी ने बुधवार को कहा, ‘‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत मोदी 10 जनवरी की शाम को वेरावल के पास सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे.''

स्वाभिमान पर्व भारतीय सभ्यता के संघर्ष क्षमता का प्रतीक है, जिसका उदाहरण सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण है. लगभग 1000 वर्ष पूर्व महमूद गजनी के आक्रमण से शुरू होकर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा बार-बार इस मंदिर को नष्ट किया गया. इसके तहत गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर तट पर स्थित भगवान शिव के मंदिर में साल भर कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे.

11 जनवरी.. का पूरा कार्यक्रम

10:00 AM: प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में दर्शन और विशेष पूजा-अर्चना

10:20 AM: सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित 'सरदार संकल्प स्थल' पर पुष्पांजलि

10:30 AM: भव्य 'सोमनाथ स्वाभिमान शौर्य यात्रा' में शिरकत. करीब एक किलोमीटर लंबे इस रोड शो में 108 घोड़े शामिल होकर इसे ऐतिहासिक स्वरूप देंगे

11:00 AM - 12:00 PM: जनसभा स्थल पर संबोधन

12:00 PM - 04:00 PM: मारवाड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट' में हिस्सा लेंगे.

12 जनवरी: चांसलर मर्ज की मेजबानी

सुबह: प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का औपचारिक स्वागत करेंगे.

श्रद्धांजलि: दोनों नेता साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी को नमन करेंगे

इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल: साबरमती रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव और फ्लॉवर शो का भव्य उद्घाटन

प्रधानमंत्री और चांसलर मर्ज अहमदाबाद से गांधीनगर तक मेट्रो से सफर करेंगे, जो नए मेट्रो रूट का आधिकारिक शुभारंभ भी होगा

महात्मा मंदिर में पीएम मोदी और चांसलर मर्ज के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा

वाघानी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सोमनाथ पहुंचने के बाद, प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में ड्रोन शो में भाग लेंगे और श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उसकी बैठक की अध्यक्षता करेंगे.''

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 11 जनवरी को मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे, मंदिर के पास स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और दोपहर में अपने सार्वजनिक संबोधन स्थल तक 108 घोड़ों की भव्य ‘शौर्य यात्रा' का नेतृत्व करेंगे.

एक अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम के बाद, वह कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (वीजीआरसी) का उद्घाटन करने के लिए राजकोट जाएंगे. कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र पर केंद्रित यह दो दिवसीय सम्मेलन 11 और 12 जनवरी के बीच मारवाड़ी विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य इन दोनों क्षेत्रों में उभरते आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक अवसरों को उजागर करना है.

उन्होंने बताया कि इसके बाद में प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जिसका वर्तमान में बड़े पैमाने पर नवीनीकरण और विस्तार कार्य चल रहा है.

मोदी 12 जनवरी की सुबह अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ से मुलाकात करेंगे. दोनों नेता संयुक्त रूप से साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जहां महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निवास किया था, और साबरमती नदी तट पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेंगे.

अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद के पुराने उच्च न्यायालय स्टेशन से गांधीनगर के महात्मा मंदिर तक मेट्रो से यात्रा करेंगे और इसी के साथ सचिवालय से महात्मा मंदिर तक नवनिर्मित मेट्रो खंड का उद्घाटन करेंगे.

मोदी और मर्ज़ शाम को महात्मा मंदिर में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे, जिसके बाद एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी. विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज़ 12 जनवरी को व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.