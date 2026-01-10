विज्ञापन
विकसित भारत 2047: पीएम मोदी यंग लीडर्स डायलॉग में 3,000 युवा नेताओं से करेंगे संवाद!

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम मोदी अंतरराष्ट्रीय प्रवासी समुदाय के युवा प्रतिनिधियों सहित देश भर के लगभग 3,000 युवा नेताओं के साथ बातचीत करेंगे.

नई दिल्ली:

अद्भुत जोश और बेमिसाल जज्बे से भरी हमारी युवा शक्ति सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध है. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देशभर के अपने युवा साथियों से संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हूं. इस कार्यक्रम में 12 जनवरी को आप सभी से मिलने वाला हूं”, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ट्वीट कर ये जानकारी सार्वजनिक किया. प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी भारत की युवा पीढ़ी के साथ विकसित भारत युवा नेता संवाद में जुड़ने के लिए उत्साहित हैं.

स्वामी विवेकानंद की जयंती  के उपलक्ष्य में हो रहे यंग लीडर्स डायलॉग में विकसित भारत@2047 के विज़न में युवाओं के योगदान पर विस्तार से मंथन किया जायेगा. राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित इस डायलॉग में प्रधानमंत्री मोदी समापन सत्र में हिस्सा लेंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम मोदी अंतरराष्ट्रीय प्रवासी समुदाय के युवा प्रतिनिधियों सहित देश भर के लगभग 3,000 युवा नेताओं के साथ बातचीत करेंगे. चुने हुए प्रतिभागी राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित दस अलग-अलग विषयों पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी अंतिम प्रस्तुतियां देंगे. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में देश भर से 50 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 से संबंधित निबंध संकलन को रिलीज़ करेंगे. इसमें युवाओं द्वारा भारत की विकास से जुडी प्राथमिकताओं और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों पर चुने गए निबंधों को शामिल किया गया है.पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं से विकसित भारत से संबंधित इनोवेटिव आईडियाज साझा करने का आह्वाहन किया था. पीएम मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को कहा था कि मैं देश के युवाओं से कहता हूं, आईये आप इनोवेटिव आईडियाज लेकर के आए, आपके आइडियाज को मरने मत देना दोस्तों, आज का आपका आईडिया हो सकता है आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना सकता है. मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, आपका साथी बनकर काम करने को तैयार हूं.

आप आइये, हिम्मत जुटाईये, इनीशिएटिव लीजिए. जो युवा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचते हैं, आईये आगे बढ़िये. सरकार के नियमों में बदलाव करना है, मुझे बताइए अब देश रुकना नहीं चाहता है. 2047 दूर नहीं है, एक-एक पल की कीमत है और हम एक भी पल गवाना नहीं चाहते दोस्तों. 9 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक होने वाले विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में 50 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया है.

PMO, PM Modi
