1 फरवरी से सिगरेट पीना पड़ेगा महंगा! भारी टैक्स लगने से सेहत के साथ-साथ जेब पर भी पडे़गा असर, कितनी हो जाएगी कीमत?

सिगरेट पीना सेहत के लिए तो हमेशा से ही खतरनाक रहा है, लेकिन अब यह आपकी जेब पर भी सीधा असर करने वाली है. सरकार ने स्मोकिंग करने वालों को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है. 1 फरवरी से सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला के शौकीनों के लिए चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी. सरकार ने फैसला किया है कि 1 फरवरी से सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू होगी. अभी तक जो जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता था उसे हटाकर अब सीधे भारी टैक्स लगाया जाएगा. यह नियम फरवरी की पहली तारीख से लागू होगा. ऐसे में लोग यह जानना चाहते हैं कि 1 फरवरी के बाद सिगरेट कितनी महंगी हो जाएगी. आइए जानते हैं ...

एक्साइज ड्यूटी में हुआ है भारी बदलाव

वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट में बड़े बदलाव किए हैं जो 1 फरवरी से लागू होने जा रहे हैं. नए नियमों के मुताबिक, अब हर 1000 सिगरेट पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक एक्साइज ड्यूटी लगेगी. कुछ कैटेगरी में यह टैक्स 11000 रुपये तक भी जा सकता है. यह टैक्स सिगरेट की लंबाई और वैराइटी के हिसाब से तय किया गया है.

अगर आसान भाषा में कहें तो अभी तक जहां यह टैक्स सिर्फ 200 से 700 रुपये के आसपास था अब उसे कई गुना बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा सिगरेट पर पहले से लग रहा 40 फीसदी जीएसटी भी जारी रहेगा. यानी कुल मिलाकर टैक्स का बोझ अब 60 से 70 फीसदी तक पहुंच सकता है जो पहले करीब 50 से 55 फीसदी था. अब तक इन चीजों पर जो GST कंपनसेशन सेस लगता था, उसे हटाकर अब सीधा भारी-भरकम एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है.

सिगरेट की कीमत कितनी बढ़ सकती है?

रिपोर्ट्स और जानकारों के मुताबिक, इस टैक्स बढ़ोतरी का सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा. जो सिगरेट आज 18 रुपये में मिलती है वह आने वाले समय में 70 से 72 रुपये तक पहुंच सकती है. यानी एक छोटी सी सिगरेट भी अब आपकी जेब ढीली कर सकती है. ऐसे में आम आदमी के लिए स्मोकिंग और महंगी आदत बन जाएगी.

सिर्फ सिगरेट ही नहीं बाकी भी तंबाकू प्रोडक्ट्स भी होगा महंगा

नई ड्यूटी का असर सिर्फ सिगरेट तक सीमित नहीं है. कच्चे तंबाकू पर 60 से 70 फीसदी तक एक्साइज ड्यूटी लगेगी. ई सिगरेट और दूसरे निकोटिन प्रोडक्ट्स पर 100 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा. पान मसाला और गुटखा जैसे प्रोडक्ट्स पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस भी लगेगा. मतलब हर तरह का नशा अब पहले से ज्यादा महंगा होने वाला है.

एक्सपर्ट क्यों जता रहे हैं चिंता?

टैक्स बढ़ने के बाद कई एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि ज्यादा टैक्स लगाने से लोग सिगरेट छोड़ें यह जरूरी नहीं है. बल्कि इससे गैर कानूनी और तस्करी वाले सिगरेट ज्यादा बिक सकते हैं. थिंक चेंज फोरम के मुताबिक जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाने से लोग नियम मानने के बजाय सस्ते गैर कानूनी प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं.

सिगरेट महंगी होने से 'स्मगलिंग' बढ़ने का खतरा

भारत पहले से ही दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अवैध सिगरेट का बाजार है, जहां करीब 26 फीसदी मार्केट पर बिना टैक्स वाली सिगरेट का कब्जा है. एक्सपर्ट्स को डर है कि इस भारी टैक्स के बाद तस्करी और बढ़ सकती है, जिससे सरकार को टैक्स का नुकसान भी हो सकता है. ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन और नोमुरा का कहना है कि टैक्स बढ़ने से लोग महंगी सिगरेट छोड़कर सस्ती और गैर टैक्स वाली सिगरेट खरीद सकते हैं.

किसानों की कमाई से लेकर खेती और रोजगार पर क्या पड़ेगा असर?

तंबाकू उगाने वाले किसानों की संस्था एफएआईएफए ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि टैक्स बढ़ने से कानूनी सिगरेट की मांग घटेगी और इसका सीधा नुकसान किसानों को होगा. तंबाकू पर टैक्स बहुत ज्यादा है जबकि बीड़ी और चबाने वाले तंबाकू पर टैक्स बेहद कम है. इससे बाजार में असमानता बढ़ती है और किसानों की कमाई पर असर पड़ता है.

एफएआईएफए के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में तंबाकू की खेती का रकबा कम हुआ है. इससे लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है. ऊपर से खाद और मजदूरी का खर्च भी बढ़ गया है. ऐसे में टैक्स बढ़ने से किसानों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

सरकारी कमाई बढ़ने के बजाय घटने का अनुमान

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई एक्साइज ड्यूटी 1 फरवरी 2026 से लागू होनी है. ऐसे में सरकार के पास अभी भी वक्त है कि वह इस फैसले की दोबारा समीक्षा करे. अगर टैक्स बहुत ज्यादा रहा तो इससे सरकारी कमाई बढ़ने के बजाय घट भी सकती है क्योंकि गैर कानूनी बाजार मजबूत हो सकता है.

क्या महंगी सिगरेट छुड़ाएगी नशा?

सरकार का मकसद इन हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ाकर लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है.आम लोगों के लिए सीधा सा मतलब है कि सिगरेट अब पहले से कहीं ज्यादा महंगी होने वाली है.यानी स्मोकिंग की आदत अब आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा निगलने वाला है. हर कश के साथ खर्च बढ़ेगा और जेब पर असर साफ दिखेगा. सवाल यही है कि क्या महंगी सिगरेट लोगों को नशा छोड़ने पर मजबूर करेगी या फिर या फिर लोग अपनी जेब खाली करके भी धुआं उड़ाते रहेंगे?

