पीएम मोदी को हत्या की धमकी देने वाला युवक 72 घंटे में गिरफ्तार, बेंगलुरु से छपरा लाई पुलिस

सारण जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने और गाली-गलौज करने वाले युवक को छपरा साइबर थाना पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर बैंगलोर से गिरफ्तार कर अपने साथ छपरा ले आई है. बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में युवक यूजीसी के नए नियमों को लेकर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा था. वीडियो में युवक प्रधानमंत्री को धमकी देने के साथ-साथ देश में पूर्व में हुई प्रधानमंत्रियों की हत्या का उल्लेख करते हुए भी दिखाई दे रहा था.

वीडियो वायरल होने के बाद छपरा साइबर थाना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच शुरू की. जांच के क्रम में आरोपी युवक की पहचान की गई, जो पूर्व में भी सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र से जुड़ा रहा है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ गतिविधियों में शामिल रहा है.

तकनीकी सर्विलांस और लोकेशन ट्रेस के आधार पर छपरा साइबर थाना की टीम ने बैंगलोर में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद उसे अपने साथ छपरा ले आई फिलहाल आरोपी से साइबर थाना में गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में आईटी एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस पूरे प्रकरण में कोई और व्यक्ति या संगठन शामिल तो नहीं है.

क्या कहती है सारण पुलिस?

छपरा में वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के कार्यालय द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर गिरफ़्तारी की पुष्टि की गईं. सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में साइबर थाना, सारण की त्वरित कार्रवाई, 01 अभियुक्त गिरफ्तार.

साइबर थाना, सारण द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के क्रम में यह पाया गया कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार के विरुद्ध गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया इस घटना के बाद समाज में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने, उन्माद फैलने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो रही थी.

इस संबंध में साइबर थाना कांड संख्या-19/26 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक, साइबर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गठित टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के क्रम में प्राप्त आसूचना के आधार पर छापेमारी कर कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया. वहीं, सारण पुलिस ने आम जनो से अपील की है, कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक करें तथा किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भड़काऊ अथवा गैरकानूनी सामग्री का प्रसार न करें कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस पूरी मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त का नाम गजेंद्र कुमार गुलशन उर्फ गजेंद्र पांडे, पिता-विनय कुमार पांडे, ग्राम-सलखुआ, थाना-अमनौर, जिला-सारण रहने वाला है.

इनपुट: रंजीत विजय