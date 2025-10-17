प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में शिरकत करने जा रहे हैं. इस खास मौके पर वह अपना संबोधन भी देंगे. पीएम मोदी इस खास मौके पर अपने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी कर सकते हैं. साथ ही वो भविष्य के भारत को लेकर अपने विजन को भी साझा कर सकते हैं. आपको बता दें कि इस समिट में अभी तक अलग-अलग जगत के दिग्गजों ने हिस्सा लिया और अपनी बात साझा की है. इनमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर अनिल अग्रवाल, ब्रिटेन की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरून, डेलॉइट के ग्लोबल AI लीडर नितिन मित्तल, जाने माने उद्योगपति गौतम सिंघानिया समेत कई हस्तियों ने अपने विचार शेयर किए.

LIVE UPDATES: