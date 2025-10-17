जब ऋषि सुनक ने अक्षता को कन्नड़ में किया था प्रपोज... NDTV वर्ल्ड समिट में सुनाई लव स्टोरी

- ऋषि सुनक ने NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया.
- उन्होंने बताया कि वे भारत में जन्मे और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री रहे, दोनों देशों के रिश्ते उनके लिए खास हैं.
- ऋषि सुनक ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी अक्षता को कन्नड़ भाषा में प्रपोज किया था.
Rishi Sunak Akshata Murthy: NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत और ब्रिटेन के रिश्तों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि मैं भारत में पैदा हुआ था, इसके बाद मैं ब्रिटेन पहुंचा. मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूं. मैं ब्रिटेन का पीएम बना. अब मैं ब्रिटेन का सांसद हूं. मैं अगर कहूं तो मेरे लिए दोनों देशों के बीच का रिश्ता काफी अहम है. NDTV वर्ल्ड समिट के मंच पर जब ऋषि सुनक अपनी बातें रख रहे थे, तब वहां सामने ऑडियंस में उनके ससुर नारायण मूर्ति और सास सुधा मूर्ति भी बैठी थीं. ऋषि सुनक ने इस दौरान अपने परिवार और निजी जीवन से जुड़ी भी कई बातें बताई.
NDTV के मंच से ऋषि ने बताया- कन्नड़ में अक्षता को किया था प्रपोज
ऋषि सुनक ने इस दौरान यह भी स्वीकारा भी उन्होंने अक्षता को कन्नड़ में प्रपोज किया था. दरअसल इस बातचीत के दौरान NDTV के सीनियर मैनेजिंग एडिटर विष्णु सोम ने ऋषि सुनक से पूछा कि क्या यह सही है कि आपने कैलिफोर्निया में अक्षता को कन्नड़ में प्रपोज किया था. इस सवाल के जवाब में ऋषि सुनक ने मुस्कुराते हुए कहा कि हां यह बिल्कुल सही है.
2009 में ऋषि सुनक और अक्षता की हुई शादी
मालूम हो कि ऋषि सुनक ने ऋषि सुनक ने इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से 2009 में बेंगलुरु में शादी की थी. ऋषि सुनक और अक्षता कैलिफोर्निया में पढ़ाई के दौरान एक-दूसरे के करीब आए. अक्षता स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जब एमबीए कर रही थी, तभी 2006 में ऋषि भी एमबीए करने वहां पहुंचे थे.
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी दोनों की दोस्ती
पढ़ाई के दौरान ही दोनों के बीच दोस्ती हुई. फिर बाद में ऋषि सुनक ने अक्षता को कन्नड़ में प्रपोज किया था. दरअसल जब ऋषि सुनक ने अक्षता को कन्नड़ में प्रपोज किया, तब उन्हें कन्नड़ भाषा नहीं आती थी. लेकिन अक्षता के कल्चर को सम्मान देने के मकसद से उन्होंने अक्षता को कन्नड़ में ही प्रपोज किया.
भगवत गीता की शपथ ली, ऑफिस में भगवान गणेश की मूर्ति
ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि भारत मेरे लिए बहुत मायने रखता है. यह यूके के लिए बहुत मायने रखता है. मेरा परिवार पूर्वी अफ्रीका के रास्ते भारत से ब्रिटेन आया था. मैंने भगवत गीता की शपथ ली. मेरे ऑफिस में भगवान गणेश की मूर्ति है. मेरी पत्नी दक्षिण भारतीय हैं और मैं पंजाबी हूं, लेकिन यह फिल्म टू स्टेट्स जितनी नाटकीय नहीं है.
