GST में होगा सुधार...स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी का दीवाली तोहफा

पीएम मोदी ने कहा कि इस साल दिवाली तक सरकार अगली पीढ़ी के GST सुधार लागू करेगी, जिसे उन्होंने देशवासियों के लिए "बहुत बड़ा तोहफा" बताया.

  • पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा कि दिवाली तक जीएसटी सुधार लागू होंगे
  • पीएम मोदी ने बताया कि पिछले सालों जीएसटी में कई बड़े सुधार किए गए, जिससे टैक्स का बोझ कम हुआ है
  • भारत ने एफडीआई, बीमा क्षेत्र और विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों को अनुमति देने सहित कई आर्थिक सुधार लागू किए हैं
नई दिल्ली:

79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया. पीएम मोदी ने कहा कि इस साल दिवाली तक सरकार अगली पीढ़ी के GST सुधार लागू करेगी, जिसे उन्होंने देशवासियों के लिए "बहुत बड़ा तोहफा" बताया. पीएम मोदी ने कहा, "ये दीवाली आपके लिए डबल दीवाली होगी... पिछले आठ सालों में हमने जीएसटी में कई बड़े सुधार किए हैं और अब हम अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार ला रहे हैं. इससे पूरे देश में टैक्स का बोझ कम होगा."

मैं देश के लिए कर रहा हूं...

आजादी के जश्न के मौके पर लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं. मैं ये देश के लिए कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं कर रहा हूं. किसी का बुरा करने के लिए नहीं कर रहा हूं. वह कहते हैं कि पिछले दशक में, भारत सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन कर रहा है. लेकिन अब, हमें और भी अधिक ताकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है. हाल के सालों में, हमने एफडीआई, बीमा क्षेत्र, या भारत में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों को संचालित करने की अनुमति देने सहित कई सुधार लागू किए हैं.

ऑपरेशन सिंदूर, सिंधु समझौते पर क्या बोले पीएम

पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में ऐसी तबाही हुई है कि उसकी नींद उड़ी हुई है और अगर दुश्मनों ने आगे भी कोई हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा तथा भारत अब ‘न्यूक्लियर ब्लैकमैल' नहीं सहेगा. उन्होंने देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में यह भी कहा कि सिंधु जल समझौता ‘अन्यायपूर्ण और एकतरफा' है जो भारत को मंजूर नहीं हैं.

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबांजों को सलामी देने का अवसर मिला है। हमारे जाबांज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है.'' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पार से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में जिस तरह से कत्लेआम किया, उससे पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था और पूरा विश्व भी चौंक गया था. उन्होंने कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है.''

