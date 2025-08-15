PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: 1 लाख करोड़ की योजना का ऐलान, पहली जॉब पर किन युवाओं को मिलेंगे ₹15 हजार?

Pradhan Mantri Viksit Bharat Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की घोषणा की, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस योजना के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा. साथ ही नई नौकरियां देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

नौजवानों के लिए खुशखबरी

पीएम मोदी ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा, 'देश के नौजवानों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं. आज 15 अगस्त है आज के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रहे हैं. आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लागू हो रही है.'

3.5 करोड़ युवाओं को होगा फायदा

पीएम मोदी ने कहा, 'इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवानों को 15 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. जो कंपनियां नए रोजगार देने के अवसर जुटाएगी, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.' उन्‍होंने कहा कि इस योजना से साढ़े तीन करोड़ युवाओं को फायदा होगा.

युवाओं से एक और अपील

प्रधानमंत्री ने युवाओं से एक और अपील की, जिसमें देश की समृद्धि का मंत्र छिपा है. पीएम मोदी ने कहा, 'कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि-कोटि लोगों को संकल्प और पुरुषार्थ वोकल फॉर लोकल की बात करने से. स्वदेशी के मंत्र के जाप से समृद्ध भारत भी बन सकता है. वह पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, यह पीढ़ी समृद्ध भारत लिए कम उठाए, यह मांग है.'

उन्‍होंने कहा, 'मैं देश के सभी इनप्लुएंशर्स से यही कहता हूं कि इस मंत्र को आगे बढ़ाइए. मैं सभी राजनीतिक दलों से कहता हूं कि आइए किसी दल का एजेंडा नहीं है, भारत सबका है. हम वोकल फॉर लोकर को हर जीवन का मंत्र बनाएं. भारत की मिट्टी की महक वाली चीजें उसी को खरीदने का सामूहिक संकल्प लें. देखते ही देखते दुनिया बदल लेंगे.'