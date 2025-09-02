विदेश गया या लौट आया, किस बात पर ताली बजा रहे हो.... जब पीएम मोदी की बात पर गूंज उठे ठहाके

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मंगलवार को सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन किया.
- उन्होंने जापान और चीन की यात्रा पूरी करके लौटने का जिक्र किया तो लोग तालियां बजाने लगे.
- इस पर पीएम ने चुटीले अंदाज में कहा- गया था इसकी ताली बजा रहे हो या आया हूं, इसकी ताली बजा रहे हो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अपने सख्त मिजाज प्रशासन के लिए मशहूर हैं तो अक्सर अपने मजाकिया अंदाज को लेकर भी खबरों में रहते हैं. मंगलवार को ऐसा ही मौका आया. मौका था नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन का. पीएम मोदी ने इस दौरान ऐसी बात कह दी कि जोरदार ठहाके गूंज उठे.
दरअसल, नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान गंभीर अंदाज में कहा, "देवियो और सज्जनो, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं.... उनका इतना कहना था कि उपस्थित लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दीं.
इस पर पीएम मोदी ने चुटीले अंदाज में कहा, "गया था इसकी ताली बजा रहे हो या आया हूं, इसकी ताली बजा रहे हो..." हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पीएम की इस बात पर हॉल तालियों से गूंज उठा. वहां मौजूद विदेशी प्रतिनिधि भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.
पीएम मोदी ऐसे नेता हैं, जो गंभीर से गंभीर माहौल को भी मौका देखकर हल्का बना देते हैं. उनका व्यक्तित्व, बोलने की शैली और लोगों से जुड़ने की कला उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करती है. उनकी यही अदा लोगों का खासी पसंद आती है. सहज और सरल अंदाज में जिस तरह से वह भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वह लोगों के दिल को छू जाता है.
पीएम मोदी अक्सर खुद को भी व्यंग्य करते रहते हैं. कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में बताया था, "एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है? तब मैंने जवाब दिया था कि मेरे शरीर से इतना पसीना निकलता है.. मैं उसी पसीने से मालिश कर लेता हूं. इसलिए चेहरा चमक जाता है."
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की 4 दिवसीय यात्रा के बाद सोमवार शाम नई दिल्ली लौटे हैं. चीन में उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में हिस्सा लिया. इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठकें भी हुईं.
बहरहाल, सेमीकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर का सुपर पावर बनेगा. यहां दुनिया भर के सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं. 40-50 से ज़्यादा देशों का प्रतिनिधित्व यहां है.. भारत का इनोवेशन और युवा शक्ति भी यहां दिख रही है. इसका एक ही संदेश है - दुनिया भारत पर भरोसा करती है, विश्वास करती है और भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने को तैयार है.
