PM मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड, 'एक्स' पर फॉलोअर्स की संख्या पहुंची 100 मिलियन के पार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है. पीएम मोदी के इस सोशल मीडिया साइट पर फॉलोवर्स की संख्या 100 मिलियन हो गयी है. बताते चलें कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे अधिक फॉलोवर्स वाले राजनेताओ में से एक हैं. पीएम मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता रही है. तमाम सोशल मीडिया साइट पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं. पीएम मोदी एक्स पर काफी एक्टिव रहते हैं.

पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी जानकारी

इस जीवंत माध्यम पर आकर और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ को संजोकर खुश हूं.

A hundred million on @X!



Happy to be on this vibrant medium and cherish the discussion, debate, insights, people's blessings, constructive criticism and more.



Looking forward to an equally engaging time in the future as well. pic.twitter.com/Gcl16wsSM5