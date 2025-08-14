विज्ञापन
ऑपरेशन सिंदूर की बात, ट्रंप के टैरिफ पर वार... पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में क्या कुछ हो सकता है खास, पढ़ें

पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान सेना और अर्धसैनिक बलों व पुलिस के शौर्य की सराहना करेंगे. इस खास मौके पर पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के सौ दिन पूरे होने पर देश भर में हो रहे हैं कार्यक्रम का जिक्र भी कर सकते हैं. 

पीएम मोदी लाल किले से कर सकते हैं कई बड़ी घोषणाएं
पीएम मोदी लाल किले से कर सकते हैं कई बड़ी घोषणाएं
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 11वें वर्ष लाल किले से देश को संबोधित करेंगे.
  • इस बार का भाषण भारतीय सशस्त्र बलों और ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य तथा बलिदान को समर्पित हो सकता है.
  • पीएम मोदी सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के साहस की सराहना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर सकते हैं.
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर देश को लगातार 11वें साल संबोधित करेंगे. पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से दिए जाने वाले अपने इस भाषण में कई अहम घोषणाएं भी कर सकते हैं. सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी का इस बार का भाषण भारतीय सशस्त्र बलों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके पराक्रम और बलिदान को समर्पित हो सकता है.  

अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी सेना और अर्धसैनिक बलों व पुलिस के शौर्य की सराहना करेंगे. इस खास मौके पर पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के सौ दिन पूरे होने पर देश भर में हो रहे हैं कार्यक्रम का जिक्र भी कर सकते हैं. 

पीएम मोदी लाल किले से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सख्त संदेश दे सकते हैं. ट्रंप टैरिफ़ की छाया के बीच आत्मनिर्भर भारत पर भी पीएम जोर दे सकते हैं. साथ ही वो किसानों के हितों की रक्षा का वचन दोहरा सकते हैं .पीएम मोदी इस खास मौके पर किसी नई योजना के आरंभ की घोषणा की संभावना कम.

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने नागरिकों से इस वर्ष के भाषण के लिए विचार और सुझाव मांगे थे. MyGov प्लेटफ़ॉर्म और NaMo ऐप के माध्यम से  सुझाव मांगे गए थे. इस बार समारोह में स्वच्छता कर्मियों को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है. 

PM Modi Address To Nation, Independence Day  2025
