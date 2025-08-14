किस्मत कहें या सिस्टम फेल! बाइक पर जा रहे थे बाप-बेटी और गिर गया पेड़, दिल्ली आज दहल गई

दिल्ली की सुबह गुरुवार को बारिश की बूंदों के साथ शुरू हुई थी. आसमान से गिरती बूंदे ठंडक और सुकून का अहसास दे रही थीं, लेकिन किसे पता था कि यही बारिश किसी के लिए मौत का पैगाम बनकर आएगी. दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने हर किसी को झकझोर दिया. एक पुराना नीम का पेड़ अचानक उखड़कर एक बाइक पर जा गिरा. बाइक पर सवार दो लोग उसकी चपेट में आ गए. एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. जानकारी के अनुसार चपेट में आए दोनों बाप बेटी थे. प्रत्यक्षदशिर्यों ने बताया कि पिता की मौके पर ही मौत हो गई और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

सुबह की बारिश, सड़क पर मौत

सुबह से ही दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश हो रही थी. भीगी सड़कें, फिसलन और जगह-जगह पानी का जमाव मौसम ने पूरे शहर की रफ्तार धीमी कर दी थी. कालकाजी की एक सड़क पर ट्रैफिक सामान्य चल रहा था, तभी यह हादसा हुआ. नीम का यह पेड़ बरसों से वहीं खड़ा था, लेकिन जमीन के भीगने से उसकी जड़ों ने पकड़ खो दी. बारिश से कमजोर पड़ी मिट्टी और तेज हवा ने मिलकर उसकी जड़ों को उखाड़ फेंका. पल भर में यह भारी-भरकम पेड़ सड़क पर गिर पड़ा ठीक उसी वक्त वहां से एक बाइक गुजर रही थी.

वीडियो ने हिला दिया सोशल मीडिया

हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें साफ दिखता है कि किस तरह बाइक पर सवार एक शख्स और उसके पीछे बैठी एक लड़की अचानक पेड़ की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गिरकर उसके नीचे दब गए. नजदीक खड़े लोग और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े. किसी ने पेड़ हटाने की कोशिश की, कोई बाइक सवारों को खींचने लगा. लेकिन पेड़ इतना भारी था कि हिलाना आसान नहीं था.

एक की मौत, दूसरी की जिंदगी दांव पर

चश्मदीदों के मुताबिक, पीछे बैठी लड़की पेड़ के नीचे फंस गई थी. उसने खुद को निकालने की कोशिश की, लेकिन भारी शाखाओं के बीच चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाई. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना पाकर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया और पास के अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों ने एक शख्स को मृत घोषित कर दिया, जबकि लड़की की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है.

