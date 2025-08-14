विज्ञापन
विशेष लिंक

लाल किले पर झंडा फहराने से लेकर सबसे छोटे और लंबे भाषण तक, 15 अगस्त से जुड़े दिलचस्प फैक्ट

Independence Day Facts: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपना पहला भाषण 2014 में दिया था. उनका पहला भाषण 65 मिनट का था. इसके बाद उन्होंने 88 मिनट का भाषण देकर नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा था.

Read Time: 3 mins
Share
लाल किले पर झंडा फहराने से लेकर सबसे छोटे और लंबे भाषण तक, 15 अगस्त से जुड़े दिलचस्प फैक्ट
स्वतंत्रता दिवस से जुड़े दिलचस्प फैक्ट
  • भारत 15 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, इसके लिए पूरे देश में तैयारियां हो चुकी हैं
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले से झंडा फहराने और देश को संबोधित करने जा रहे हैं
  • पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सबसे ज्यादा 17 बार लाल किले से झंडा फहराने का रिकॉर्ड बनाया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Independence Day Facts: 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. इसे लेकर देशभर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसी दिन दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से देश के प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हैं और झंडा भी फहराया जाता है. आज हम आपको 15 अगस्त से जुड़े ऐसे दिलचस्प फैक्ट बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे. हम आपको ग्राफिक्स स्टाइल में बताएंगे कि किस प्रधानमंत्री के पास कौन सा रिकॉर्ड दर्ज है और किसने सबसे ज्यादा बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया है. 

पीएम मोदी 12वीं बार फहराएंगे तिरंगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करने जा रहे हैं. अब तक वो 11 बार यहां से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहरा चुके हैं. इस मामले में पीएम मोदी तीसरे नंबर पर हैं. इससे पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड है, वहीं उनके बाद 16 बार इंदिरा गांधी 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहरा चुकी हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड

पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ही लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने पिछले साल यानी 2024 में 98 मिनट का भाषण दिया था. उनसे पहले जवाहर लाल नेहरू ने 1947 में 72 मिनट का भाषण दिया था, इस रिकॉर्ड को पीएम मोदी ने 2015 में 88 मिनट का भाषण देकर तोड़ा था. 

Latest and Breaking News on NDTV

सबसे छोटे भाषण का रिकॉर्ड 

सबसे लंबे भाषण के अलावा सबसे छोटे भाषण का भी रिकॉर्ड दर्ज है. पहले जवाहर लाल नेहरू और फिर इंदिरा गांधी ने 14 मिनट का भाषण दिया था. ये लाल किले से दिया गया सबसे छोटा भाषण है. उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ मनमोहन सिंह के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है. 

Latest and Breaking News on NDTV

पीएम मोदी के 11 भाषण 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपना पहला भाषण 2014 में दिया था. उनका पहला भाषण 65 मिनट का था, जिसके बाद उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कई लंबे भाषण दिए और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा. अब एक बार फिर पीएम मोदी लाल किले से भाषण देने जा रहे हैं, जिसमें वो अपना 98 मिनट का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

पीएम मोदी हर बार की तरह इस बार भी लाल किले से दुनियाभर के तमाम देशों को मैसेज दे सकते हैं, इस बार पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर की भी बात हो सकती है. साथ ही पीएम अपनी तमाम योजनाओं और भारत के आने वाले भविष्य को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Independence Day  2025, Independence Day Facts And History, Independence Day PM Modi, Independence Day Longest Speech, Independence Day Shortest Speech
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com