लाल किले पर झंडा फहराने से लेकर सबसे छोटे और लंबे भाषण तक, 15 अगस्त से जुड़े दिलचस्प फैक्ट

Independence Day Facts: 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. इसे लेकर देशभर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसी दिन दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से देश के प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हैं और झंडा भी फहराया जाता है. आज हम आपको 15 अगस्त से जुड़े ऐसे दिलचस्प फैक्ट बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे. हम आपको ग्राफिक्स स्टाइल में बताएंगे कि किस प्रधानमंत्री के पास कौन सा रिकॉर्ड दर्ज है और किसने सबसे ज्यादा बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया है.

पीएम मोदी 12वीं बार फहराएंगे तिरंगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करने जा रहे हैं. अब तक वो 11 बार यहां से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहरा चुके हैं. इस मामले में पीएम मोदी तीसरे नंबर पर हैं. इससे पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड है, वहीं उनके बाद 16 बार इंदिरा गांधी 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहरा चुकी हैं.

सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड

पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ही लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने पिछले साल यानी 2024 में 98 मिनट का भाषण दिया था. उनसे पहले जवाहर लाल नेहरू ने 1947 में 72 मिनट का भाषण दिया था, इस रिकॉर्ड को पीएम मोदी ने 2015 में 88 मिनट का भाषण देकर तोड़ा था.

सबसे छोटे भाषण का रिकॉर्ड

सबसे लंबे भाषण के अलावा सबसे छोटे भाषण का भी रिकॉर्ड दर्ज है. पहले जवाहर लाल नेहरू और फिर इंदिरा गांधी ने 14 मिनट का भाषण दिया था. ये लाल किले से दिया गया सबसे छोटा भाषण है. उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ मनमोहन सिंह के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है.

पीएम मोदी के 11 भाषण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपना पहला भाषण 2014 में दिया था. उनका पहला भाषण 65 मिनट का था, जिसके बाद उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कई लंबे भाषण दिए और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा. अब एक बार फिर पीएम मोदी लाल किले से भाषण देने जा रहे हैं, जिसमें वो अपना 98 मिनट का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं.

पीएम मोदी हर बार की तरह इस बार भी लाल किले से दुनियाभर के तमाम देशों को मैसेज दे सकते हैं, इस बार पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर की भी बात हो सकती है. साथ ही पीएम अपनी तमाम योजनाओं और भारत के आने वाले भविष्य को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं.