PM मोदी बनाएंगे इतिहास, लगातार 12वीं बार लहराएंगे तिरंगा,तोड़ेंगे सभी गैर–कांग्रेसी PM का रिकॉर्ड

नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर साल लाल किले से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया है.

  • नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2025 को लगातार बारहवीं बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे
  • यह उपलब्धि किसी भी गैर-कांग्रेस प्रधानमंत्री द्वारा अब तक हासिल नहीं की गई है
  • पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे अधिक बार तिरंगा फहराया था, कुल सत्रह बार
नई दिल्ली:

15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं. इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वे लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. यह उपलब्धि उन्हें देश के इतिहास में एक खास स्थान दिलाएगी, क्योंकि अब तक कोई भी गैर-कांग्रेस प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाया है. नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर साल लाल किले से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया है. इस साल 2025 में उनका यह सिलसिला 12 वर्षों का हो जाएगा. इससे पहले, गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों में यह रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था, जिन्होंने 6 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था.

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे अधिक बार फहराया है तिरंगा

हालांकि, अगर सभी प्रधानमंत्रियों की बात करें, तो यह रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास है. उन्होंने 17 बार लाल किले से तिरंगा फहराया, जिनमें 15 बार लगातार और दो बार अपनी मृत्यु से पहले के वर्षों में.

मोदी का यह रिकॉर्ड केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह उनके लंबे कार्यकाल और राजनीतिक स्थिरता का भी प्रतीक है. यह उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर सबसे लंबे समय तक लगातार लाल किले से भाषण देने वाले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करेगा.

2024 के चुनाव में लगातार तीसरी बार मिली जीत

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मील का पत्थर मोदी की छवि को और मज़बूती देगा और उन्हें भारत की समकालीन राजनीति के प्रमुख नेताओं में और ऊँचा स्थान दिलाएगा. साथ ही, 2024 के आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद यह उनका पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण होगा, जिससे इस मौके का महत्व और भी बढ़ गया है.

15 अगस्त को लाल किले पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी, जब नरेंद्र मोदी तिरंगे को सलामी देंगे और स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक अध्याय में अपना नाम और गहरा दर्ज करेंगे.

