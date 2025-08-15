विज्ञापन
खून और पानी एक साथ हरगिज नहीं बहेगा...सिंधु समझौते पर बिलाबिला रहे पाकिस्तान को पीएम मोदी का जवाब

पीएम मोदी ने कहा, “भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी, एक साथ नहीं बहेगा. सिंधु का समझौता इतना एकतरफा और अन्यायपूर्ण है कि भारत से निकलती नदी का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान और धरती प्यासी है.”

खून और पानी एक साथ हरगिज नहीं बहेगा...सिंधु समझौते पर बिलाबिला रहे पाकिस्तान को पीएम मोदी का जवाब
  • पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सिंधु जल समझौते को लेकर सख्त रुख अपनाया
  • पीएम मोदी ने कहा कि भारत सिंधु समझौते को स्वीकार नहीं करेगा, यह भारतीय किसानों के हित में नहीं
  • पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत के पानी पर केवल भारत और उसके किसानों का अधिकार है
नई दिल्ली:

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए सिंधु जल समझौते पर सख्त रुख अपनाया. पीएम मोदी ने लाल किले की प्रचीर से दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि भारत अब उस समझौते को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें उसकी नदियों का पानी दुश्मन देश के खेतों को सींचता है, जबकि भारत के किसान और धरती प्यासे रह जाते हैं. पीएम मोदी ने कहा, “भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी, एक साथ नहीं बहेगा. सिंधु का समझौता इतना एकतरफा और अन्यायपूर्ण है कि भारत से निकलती नदी का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान और धरती प्यासी है.”

किसानों के हित में बड़ा ऐलान

इस दौरान पीएम मोदी कहा कि यह समझौता पिछले सात दशकों से भारतीय किसानों को अकल्पनीय नुकसान पहुंचा रहा है. उन्होंने दो टूक कहा, “हम हिंदुस्तान के हम का जो पानी है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है.” पीएम मोदी ने संकेत दिया कि भारत अब सिंधु जल समझौते के वर्तमान स्वरूप को नहीं सहेगा और इसे किसान हित और राष्ट्र हित में फिर परिभाषित किया जाएगा.

पाकिस्तान को परोक्ष चेतावनी

लाल किले से पीएम ये भाषण पाकिस्तान के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है. क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से लेकर पाक सेना प्रमुख सिंध जल समझौते पर गीदड़भभकी दे चुके हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि भारत किसी तरह के परमाणु धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत की सेना ने हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है. इस साल के स्वतंत्रता दिवस का थीम ‘नया भारत' है, जिसमें आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता दी गई है.

