हमने फ्रेजाइल फाइव से टॉप फाइव तक का सफर तय किया ... NDTV वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDTV वर्ल्ड समिट में 2014 से पहले के भारत की तुलना आज के भारत से की. उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको आज से 11 साल पहले की स्थितियों की याद दिलाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे. उस दौर में अगर इस तरह का कोई समिट होता था तो उसके बाद जिस तरह की हेडलाइन होती थी, वो उस समय के भारत की स्थिति को दर्शाता था. हम बीते 11 सालों में देश को विकास के रास्ते पर लेकर आए हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि 11 साल पहले की अगर बात की जाए तो उस दौरान हेडलाइन होता था कि फ्रजाइल फाइव से भारत कैसे बाहर आएगा? भारत में घोटाले कब बंद होंगे? तब महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल थे. आतंकी स्लीपर सेल किस तरह बेकाबू थे इसको लेकर खुलासे होते थे. महंगाई डायन खाए जात है.. ये गीत छाए हुए थे.

उन्होंने कहा कि पहले देश और दुनिया को लगता था कि इतने सारे संकटों के जनजाल में फंसा भारत इनसे भारत निकल ही नहीं पाएगा. लेकिन बीते 11 वर्षों में भारत ने हर आशंका को ध्वास्त किया है. हर चुनौती को पस्त किया है. आज भारत अब फ्रेजाइल फाइव से बाहर निकलकर टॉप फाइव इकोनॉमी में से एक बन गया है. आज महंगाई 2 फीसदी से नीचे हैं. और ग्रोथ रेट 7 फीसदी से ज्यादा है. आज चिप से लेकर शिप तक चारों तरफ आत्मनिर्भर भारत, आत्म विश्वास से भरा हुआ भारत है. अब भारत आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं बैठता है. सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके, ऑपरेशन सिंदूर करके भारत मुंहतोड़ जवाब देता है.