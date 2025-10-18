NDTV वर्ल्ड समिट 2025 Day-2: अश्विनी वैष्णव, कपिल देव, ईशान खट्टर... समझें सभी की बातों का पूरा सार

- NDTV वर्ल्ड समिट के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के डिजिटल भविष्य पर चर्चा की.
- फ्यूचरटेक रिसर्च के निदेशक नील थॉम्पसन ने AI की तेजी से बढ़ती क्षमताओं पर बताया.
- पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने गोल्फ को सभी उम्र के लिए उपयुक्त खेल बताते हुए इसकी विशेषताएं साझा कीं.
NDTV World Summit 2025 Day-2: नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा एनडीटीवी का दो दिवसीय वर्ल्ड समिट शनिवार को समाप्त हुआ. पहले दिन इस समिट की रौनक पीएम मोदी, ऋषि सुनक, टोनी एबॉट, हरिणी अमरसूर्या, अजीत अगरकर, सामंथा जैसे अपने क्षेत्र के नामचीन नामों के लिए रही. शनिवार को दूसरे दिन NDTV के मंच से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, टीम इंडिया को पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान कपिल देव, बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर, चार्ज इंडिया के फाउंडर कार्तिकेय हरियाणी, फ्यूचरटेक रिसर्च प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नील थॉम्पसन, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर तरुण खन्ना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, एम3एम फाउंडेशन की अध्यक्ष पायल कनोडिया सहित कई अन्य बड़े नामों ने अलग-अलग विषयों पर अपनी बात रखी.
NDTV वर्ल्ड समिट के दूसरे दिन किसने क्या कहा- यहां देखें वीडियो
AI की क्षमताएं बहुत तेजी से विकसित हो रही हैः नील थॉम्पसन
एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के दूसरे दिन की शुरुआत फ्यूचरटेक रिसर्च प्रोजेक्ट के निदेशक नील थॉम्पसन के साथ हुई. उन्होंने "मशीनों का उदय: कमान या अराजकता?" विषय पर अपनी बातें रखी. एमआईटी की कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब से जुड़े नील थॉम्पसन ने बताया कि हमने एआई में उठापटक देखी है. एआई पारंपरिक आईटी प्रणालियों से एक बड़ा बदलाव है. नील थॉम्पसन बताते हैं कि एआई मॉडल भ्रम क्यों पैदा करते हैं/गलतियां क्यों करते हैं.
नील थॉम्पसन ने बताया कि जैसे-जैसे AI सिस्टम अधिक सक्षम होते जाते हैं, उनके लिए उन कुछ चीजों को दरकिनार करना आसान हो जाता है, जिन्हें हम उनसे करवाना चाहते हैं. ज़्यादा स्मार्ट AI सिस्टम नियंत्रणों को आसानी से दरकिनार कर सकते हैं. AI की क्षमताओं की कमी ने हमें बहुत ज़्यादा अराजकता से बचाया है, लेकिन ये क्षमताएं तेज़ी से विकसित हो रही हैं. फ़िलहाल, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ज़्यादा सक्षम सिस्टम ज़्यादा नियंत्रणीय भी होंगे.
डेटा नया तेल है, डेटा केंद्र नई रिफाइनरियां हैंः अश्विनी वैष्णव
इसके बाद एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 'द ग्रेट इंडियन टेकेड: भारत के डिजिटल भविष्य की पुनर्कल्पना' पर अपनी बातें रखी. उन्होंने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. अश्विनी वैष्णव इस क्षेत्र में भारत के भविष्य की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे.
विशाखापट्टनम में गूगल AI हब पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'यह हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा. हमारे देश में कंप्यूटिंग सुविधाएं उपलब्ध होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. एक बार कंप्यूटिंग हो जाने पर, अच्छे शोध करने और एआई प्रोग्राम्स को डेवलेप करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. वहीं, हम अगले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएंगे. डेटा नया तेल है, डेटा केंद्र नई रिफाइनरियां हैं. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश की प्रतिभाओं को बाहर जाने के बजाय यहीं अवसर मिलें. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीपफेक और नैतिक सीमा रेखा खींचने पर बात की.
हमारी कंपनी के देशभर में 14 हजार चार्जिंग स्टेशन: चार्ज इंडिया के फाउंडर कार्तिकेय हरियाणी
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग नेटवर्क चार्ज ज़ोन के संस्थापक और सीईओ कार्तिकेय हरियाणी ने बताया कि भविष्य ई-व्हीकल्स का है. हमारी फर्म इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की समस्या का समाधान करती है. 2017 में यह विचार आया और एक साल बाद साकार हुआ. कोविड के बाद, हमने चार पहिया वाहनों और ट्रकों के लिए तेज़ गति वाली चार्जिंग सुविधा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया. हमारी कंपनी के देशभर में 14 हजार चार्जिंग स्टेशन हैं.
कौशल और शिक्षा एक-दूसरे से जुड़े: एम3एम फाउंडेशन की अध्यक्ष पायल कनोडिया
एम3एम फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं ट्रस्टी डॉ. पायल कनोडिया ने NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में बताया कि भारत की अधिकांश आबादी को कौशल की आवश्यकता है. कौशल और शिक्षा एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. भारत की अधिकांश ग्रामीण आबादी को कौशल की आवश्यकता है.'
मानवता का भविष्य आज के युवा: अलफाजियो के पराग खन्ना
अल्फाजियो के पराग खन्ना ने बताया कि मानवता के भविष्य का शाब्दिक उत्तर जनसांख्यिकी के माध्यम से है. मानवता का भविष्य आज के युवा हैं. एशिया न केवल वैश्विक जनसंख्या के आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह भविष्य की विश्व जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करता है. हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल, दुनिया जनसांख्यिकी के लिहाज से और अधिक एशियाई होती जा रही है.
केवल एशिया की युवा आबादी, विशेष रूप से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की युवा आबादी को जोड़ दें, तो आपको दुनिया की अधिकांश भविष्य की आबादी मिल जाएगी. और इसलिए, सचमुच भविष्य ब्राउन है, भविष्य एशियाई लोगों का भी है और एशियाई लोग जहां भी जाने का फैसला करते हैं, वे एशिया को अपने साथ ले जाते हैं.
भारतीय सिनेमा ने संस्कृति को संवाद में बदला: सचिव संजय जाजू
भारतीय सिनेमा ने संस्कृति को संवाद में बदल दिया है, यही संदेश दिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने NDTV वर्ल्ड समिट में दिया. उन्होंने कहा कि हमारे ऋषियों ने हमें ‘वसुधैव कुटुंबकम्' का दर्शन दिया. सत्यजीत रे से लेकर राजामौली तक, भारतीय सिनेमा ने इस सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक बनाया है. जाजू ने यह भी कहा कि आज सहयोग ही संस्कृति की नई मुद्रा है, हमारी संगीत परंपरा तकनीक से जुड़ रही है, और दिवाली-होली जैसे त्योहार 100 से अधिक देशों में रोशनी और आनंद के उत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं.
भारत में विज्ञान के महत्व पर सामाजिक सहमति की कमी: हार्वर्ड के प्रोफेसर तरुण खन्ना
NDTV वर्ल्ड समिट में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर तरुण खन्ना ने कहा कि भारत में विज्ञान के महत्व को लेकर व्यापक सामाजिक सहमति की कमी है. उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे वहां विज्ञान और तकनीक को लेकर एक सामूहिक सोच विकसित हुई है, जिससे देश ने तेज़ी से प्रगति की. खन्ना ने कहा कि भारत को भी विज्ञान को आत्मा से जोड़ते हुए इनोवेशन और नैतिकता के साथ आगे बढ़ना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि भारत का AI मिशन यह सुनिश्चित करेगा कि मशीनें सिर्फ तर्क नहीं, बल्कि नैतिकता भी सीखें. यही भारत की सॉफ्ट पावर की असली ताकत है.
डिजिटल पेमेंट ने खर्च बढ़ाया या समझदारी? मास्टरकार्ड के प्रेसिडेंट गौतम अग्रवाल
NDTV वर्ल्ड समिट में Mastercard साउथ एशिया के प्रेसिडेंट गौतम अग्रवाल ने कहा कि डिजिटल पेमेंट ने लोगों को खर्च करने में अधिक स्मार्ट बना दिया है. उन्होंने कहा, “आज डिजिटल पेमेंट से लोग यह जान पा रहे हैं कि वे कितना और कैसे खर्च कर रहे हैं. भले ही चीजें खरीदना आसान हो गया हो, लेकिन ट्रैकिंग की सुविधा ने लोगों को समझदार बना दिया है.” अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल लेन-देन सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि वित्तीय जागरूकता का जरिया भी बन चुका है.
भारत की हवा साफ करने का रास्ता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: टॉप इंडस्ट्री लीडर्स
NDTV वर्ल्ड समिट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर चर्चा के दौरान इंडस्ट्री के प्रमुख नेताओं ने भारत में स्वच्छ हवा और टिकाऊ परिवहन के भविष्य पर अपने विचार साझा किए. BillionE Mobility के CEO संजय कुलकर्णी ने कहा, “हम अक्सर शहरों में कारों को लेकर प्रदूषण को देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारा दिन दूध से शुरू होता है, जो ट्रक से आता है. हर चीज ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती है. जब कोई व्यक्ति पॉइंट A से पॉइंट B तक जाता है, वहीं BillionE की भूमिका शुरू होती है.” उन्होंने यह भी बताया कि परिवहन के हर स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाना जरूरी है.
सिर्फ सब्सिडी नहीं, अच्छा प्रोडक्ट ही टिकाऊ बदलाव लाता है: Exicom CEO अंशुमान दिव्यांशु
NDTV वर्ल्ड समिट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के स्वदेशीकरण पर चर्चा करते हुए Exicom के CEO अंशुमान दिव्यांशु ने कहा कि भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि वह भविष्य में किसी अन्य देश पर निर्भर न रहे. उन्होंने कहा, “आज अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, तो वे आयात किए जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मामले में भी ऐसा हो.”
दिव्यांशु ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी सब्सिडी का असर तभी होता है जब प्रोडक्ट अच्छा हो. “दिन के अंत में, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो कोई भी सब्सिडी बेअसर हो जाती है. चार्जिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से सहज और भरोसेमंद बनाना होगा,”
बीमा अब पहले से सस्ता: Axis Max Life के CEO सुमित मदान
बीमा अब आम लोगों की पहुंच में आता जा रहा है, यही संदेश दिया Axis Max Life Insurance के MD और CEO सुमित मदान ने NDTV वर्ल्ड समिट में. उन्होंने कहा कि एक साधारण टर्म इंश्योरेंस की कीमत अब ₹700–800 प्रति माह के आसपास है, जिसमें ₹1 करोड़ तक का कवर मिलता है. सरकार की ओर से जागरूकता अभियान और ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस ने बीमा को एक "पुल प्रोडक्ट" बना दिया है. उन्होंने यह भी बताया कि आधार और AI जैसी तकनीकों ने बीमा प्रक्रिया को न सिर्फ तेज़, बल्कि आसान भी बना दिया है, और GST में कटौती ने भी लागत घटाने में योगदान दिया है.
गोल्फ किसी भी उम्र में खेल सकते हैं: कपिल देव
NDTV World Summit में पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने कहा कि गोल्फ एकमात्र खेल है जिसे आप किसी भी उम्र में खेल सकते हैं. मैं यह नहीं कह रहा कि क्रिकेट छोटा खेल है, लेकिन आप फुटबॉल या कई अन्य खेल छोड़ने के बाद नहीं खेल सकते, जबकि गोल्फ खेल सकते हैं. इस दौरान पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कपिल देव की गोल्फ स्किल्स की तारीफ करते हुए कहा कि वे क्रिकेटर से बेहतर गोल्फर हैं.
गोल्फ और क्रिकेट में क्या कनेक्शन...गोल्फर अजीतेश ने बताया
NDTV World Summit में पेशेवर गोल्फर अजीतेश संधू ने गोल्फ और क्रिकेट के बीच समानता का जिक्र किया. सात पेशेवर खिताब जीत चुके अजीतेश ने कहा, "गोल्फ ऐसा खेल है जिसे आप कभी भी शुरू कर सकते हैं. इसके लिए बहुत कम उम्र से शुरुआत करना जरूरी नहीं है, खासकर अगर आपके पास एथलेटिक क्षमता है. यही गोल्फ और क्रिकेट के बीच संबंध है." अजीतेश ने PGTI पर भी पांच टूर्नामेंट जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है.
भारत की फार्मा इंडस्ट्री 50-55 अरब डॉलर की: राकेश बमजई
NDTV World Summit में Intas Pharmaceuticals के ग्लोबल ऑपरेशंस CEO राकेश बमजई ने भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की मौजूदा स्थिति पर रोशनी डाली. उन्होंने बताया कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री का आकार लगभग 50-55 अरब डॉलर है, जिसमें से 20-25 अरब डॉलर का हिस्सा निर्यात से आता है. जेनरिक दवाओं की अहमियत को समझाते हुए उन्होंने कहा, “जेनरिक उत्पाद उस इनोवेटर ब्रांड की नकल करता है जो किसी विशेष बीमारी का इलाज करता है, उस ब्रांड पर पेटेंट होता है और कंपनी उस पर रिसर्च करती है, टेस्ट करती है. जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो रेगुलेटर को फाइलिंग भेजी जाती है. अगर गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है, तो उत्पादन की अनुमति मिल जाती है.”
ऑस्कर 2026 के लिए चुनी गई फिल्म के बारे में क्या बोले ईशान खट्टर
NDTV World Summit में एक्टर ईशान खट्टर ने अपनी फिल्म Homebound को लेकर भावनात्मक प्रतिक्रिया दी. यह फिल्म भारत की ओर से ऑस्कर 2026 के लिए आधिकारिक चुनी गई है. ईशान ने कहा, “यह फिल्म मेरे लिए बेहद खास है, थोड़ा बेशर्म लग सकता है, लेकिन मैं उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने इसका समर्थन किया. यह एक दुर्लभ फिल्म है, बहुत मानवीय है, और मुझे इस पर गर्व है.” उन्होंने Cannes में फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर भी अपने अनुभव साझा किए
एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 का समापन ग्रैमी विजेता रिकी केज की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ हुई. रिकी केज की टीम ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जैज, पॉप और इलेक्ट्रॉनिक संगीत जैसे वेस्टर्न एलिमेंट के साथ मिक्स कर समां बांध दिया.
