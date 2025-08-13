हुबली-धारवाड़ को मिला स्पेशल इकोनॉमिक जोन का तोहफा, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी बड़ी जानकारी

हुबली-धारवाड़, जो कर्नाटक के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक है, वहां पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरूआत की है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लिखा कि, 'उत्तर कर्नाटक, विशेषकर हुबली-धारवाड़ के उद्योगपतियों के लिए ये खुशी और गर्व की बात है. पीएम नरेंद्र मोदी ने धारवाड़ के इट्टिगट्टी में इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) का उद्घाटन किया है.'

' इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा'

प्रह्लाद जोशी ने आगे जानकारी दी कि, 'कुल 391 एकड़ भूमि में से 28 एकड़ भूमि को अब इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) घोषित किया गया है और आने वाले दिनों में नए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के आने के साथ एसईजेड के विस्तार की गुंजाइश है. ये एसईजेड हमारे हुबली-धारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा. ये हुबली को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.

स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए दिया धन्यवाद

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया. बता दें कि पीएम मोदी ने बेंगलुरु की जनता को कई सौगातें दी हैं. उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन और नई वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जल्द ही हम तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे.

पीएम ने शुरू की येलो लाइन मेट्रो

‘येलो लाइन' के शुरू होने से बेंगलुरु में मेट्रो रेल का परिचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा, जो क्षेत्र की एक बड़ी आबादी को सेवा प्रदान करेगा. अधिकारियों के अनुसार, इस नयी सुविधा से होसुर रोड, सिल्क बोर्ड जंक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी जंक्शन जैसे कई भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात की भीड़ कम होने की उम्मीद है.