पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर बधाइयों का दौर, जानिए किसने क्‍या कहा

PM Modi 75th Birthday:पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी 140 करोड़ देशवासियों के दिल में बसते हैं. विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में वे निरंतर कार्य कर रहे हैं.

नई दिल्ली:

PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस अवसर पर देशभर के नेताओं, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, जो अपने आप में एक मिसाल है.

उन्होंने कहा, "पीएम मोदी 140 करोड़ देशवासियों के दिल में बसते हैं. विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में वे निरंतर कार्य कर रहे हैं."

पीएम मोदी ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली: मांझी

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भावुक अंदाज में कहा कि पीएम मोदी ने मां की अर्थी को कंधा देने के बाद से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली. उन्होंने कहा, "पीएम मोदी के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे 100 वर्ष तक स्वस्थ रहें. उनके नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष, विज्ञान और विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है."

मांझी ने पीएम की लोकप्रियता को वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ बताया और उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता की सराहना की.

PM मोदी को बताया 'क्रांतिकारी परिवर्तन' का प्रतीक

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पीएम मोदी को "क्रांतिकारी परिवर्तन" का प्रतीक बताते हुए कहा कि उन्होंने पिछले एक दशक में भारत को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हुए विकासशील से विकसित भारत की ओर अग्रसर किया है.

ओपी चौधरी ने कहा, "पीएम मोदी ने वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देशहित में साहसिक निर्णय लिए. बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और लगातार यात्राएं उनके स्पष्ट विजन को दर्शाती हैं." उन्होंने अमृत काल में भारत को विश्व के महान राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के उनके लक्ष्य को सौभाग्यशाली बताया.

छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार नाथ कश्यप ने पीएम मोदी को "आधुनिक भारत का विश्वकर्मा" करार देते हुए उनके योगदान को अभूतपूर्व बताया. वहीं, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने की घोषणा की.

उन्होंने कहा, "यह अवसर देश सेवा के प्रति पीएम मोदी के समर्पण को दर्शाता है."

भारत की छवि मजबूत करने के लिए सराहना

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मंत्री आशीष शेलार ने भी पीएम को शुभकामनाएं दीं. नार्वेकर ने उनके राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण की प्रशंसा की, जबकि शेलार ने उनके नेतृत्व को प्रेरणादायी बताया. राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम ने पीएम के जन्मदिन को खास बताते हुए वैश्विक मंच पर भारत की छवि को मजबूत करने के लिए उनकी सराहना की.

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने पीएम मोदी को "भारत माता का सच्चा सपूत" और "आधुनिक भारत का शिल्पकार" करार दिया.

उन्होंने कहा कि पीएम ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू कीं और हर क्षेत्र में विकास को गति दी. योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी उनके नेतृत्व में देश के विकास की गाथा को रेखांकित किया. देशभर में पीएम मोदी के जन्मदिन को उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां की जा रही हैं. यह अवसर उनके नेतृत्व, दूरदर्शिता और देश के प्रति समर्पण को एक बार फिर रेखांकित करता है.

विजेंद्र गुप्‍ता ने बताया पीएम मोदी से जुड़ा किस्‍सा

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मोदी स्टोरी में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरा तीन दशक का नाता है. मैंने जब उन्हें संगठन मंत्री के रूप में काम करते हुए देखा तो पता चला कि एक संगठक के रूप में एक कार्यकर्ता को कैसे संभाला जाता है. मुझे याद है एक बार जब मैंने उनके समक्ष कुछ विषय रखे तो उन्होंने मुझे कहा कि समस्या को समाधान के रूप में देखना चाहिए और उसका समाधान क्या हो सकता है उस पर काम करना चाहिए. उनके इस दृष्टिकोण और प्रेरणा ने हमेशा मेरे कार्य और जीवन पथ को दिशा दी है.

भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि छात्र राजनीति के समय जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, तब महाराष्ट्र के जलगांव में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हुए पीएम मोदी ने जो बात कही थी, वो आज भी मेरी कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है.

PM मोदी की सोच जमीनी हकीकत से जुड़ी: ईरानी

भाजपा की वरिष्ठ नेत्री स्मृति ईरानी ने मोदी स्टोरी में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच हमेशा जमीनी हकीकत से जुड़ी होती है. आंगनवाड़ी सेवाओं के डिजिटाइजेशन पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर डिजिटाइजेशन चाहिए तो पहले हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को स्मार्ट डिवाइस देना होगा. आज उसी दृष्टि का परिणाम है कि देशभर की आंगनवाड़ी दीदियों के हाथ में स्मार्ट डिवाइस और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस उपलब्ध हैं और अब तक लाखों कार्यकर्ताओं को डिजिटल और ऑफलाइन प्रशिक्षण मिल चुका है. बच्चों के पोषण और विकास की निगरानी अब पहले से कहीं अधिक सटीक और प्रभावी हो गई है.

पीएम मोदी का जन्‍म गुजरात के वडनगर में 17 सिंतबर 1950 को हुआ था. बुधवार को पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
