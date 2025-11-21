दुबई एयर शो में क्रैश हुए तेजस लड़ाकू विमान के पायलट की हुई मौत - वायुसेना

दुबई एयर शो में क्रैश हुए तेजस लड़ाकू विमान के पायलट की मौत की खबर आ रही है. इस खबर की पुष्टि खुद वायुसेना ने की है. वायुसेना ने इस दुर्घटना को लेकर एक बयान भी जारी किया है. आपको बता दें कि दुबई में शुक्रवार की दोपहर ये दुर्घटना हुई है. तेजस लड़ाकू विमान के क्रैश होने का एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में दिख रहा है किस तरह से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद लड़ाकू विमान जमीन पर आ गिरा.

एयर शो के दौरान विमान के गिरने के बाद दुर्घटनास्थल पर आग का गुबार का देखने को मिला. इस हादसे के पीछे का कारण क्या है इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है. वायुसेना ने भी अपने बयान में कहा है कि हम अभी क्रैश के कारणों का पता लगा रहे हैं. जैसे ही हमें इसके बारे में कुछ पता चलता है तो हम इसे लेकर अपडेट देंगे.

इस हादसे का क्या कारण है अभी इसका पता नहीं चल पाया है लेकिन एक्सपर्ट इसे एक तकनीकी दुर्घटना मान रहे हैं. एक्सपर्ट ने कहा कि दुनियाभर में जब एयर शो होते हैं तो लड़ाकू विमान काफी नीचे उड़ान भरते हैं और ऐसी स्थिति में ऐसी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है.

इस विमान हादसे को लेकर जानकार भी अपनी राय रख रहे हैं. पूर्व एयर मार्शल जिम्मी भाटिया ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में कहा कि जब एयर शो होते हैं तो इस तरह की घटना हो सकती है. उन्होंने बताया कि एयर शो में लड़ाकू विमान काफी लो हाइट पर फ्लाई करते हैं. इसमें ऐसी दुर्घटना की आशंका रहती ही है . उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि मैनुवर करते समय विमान के पास हवा में जाने का वक्त नहीं मिला और वो जमीन से टकरा गया. उन्होंने बताया कि तेजस लड़ाकू विमान काफी सुरक्षित है.