हिमाचल के कई जिलों में दिखे 'I Love Pakistan' लिखे गुब्बारे, जांच में शामिल हुई एयरफोर्स; राजस्थान से मांगी खूफिया जानकारी

I Love Pakistan Balloons Mystery: हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में पाकिस्तानी झंडे और PIA लिखे गुब्बारे मिलने से हड़कंप मच गया है. हिमाचल पुलिस ने पंजाब, राजस्थान और भारतीय वायुसेना (IAF) से संपर्क साधा है. पढ़ें पूरी खबर.

हिमाचल में 'पाकिस्तानी' गुब्बारों का रहस्य: जांच में शामिल हुई एयरफोर्स, पंजाब और राजस्थान पुलिस के साथ साझा किए गए इनपुट (फाइल फोटो)
ANI

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ हफ्तों से मिल रहे 'पाकिस्तानी' गुब्बारों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है. भारतीय वायुसेना (IAF) के साथ-साथ अब हिमाचल पुलिस ने पंजाब और राजस्थान की पुलिस से भी संपर्क साधा है ताकि इन रहस्यमयी गुब्बारों के 'ओरिजिन' का पता लगाया जा सके.

IAF और इंटर-स्टेट पुलिस एक्टिव

हिमाचल पुलिस ने पुष्टि की है कि वे उन राज्यों के संपर्क में हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं. जांच का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्या ये गुब्बारे हवा के रुख के कारण आए हैं या इसके पीछे कोई सोची-समझी साजिश है. पुलिस ने वायुसेना के अधिकारियों के साथ तकनीकी इनपुट साझा किए हैं. पंजाब और राजस्थान पुलिस से उनके क्षेत्रों में मिले समान गुब्बारों का डेटा मांगा गया है. पुलिस स्थानीय दुकानदारों से भी पूछताछ कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये स्थानीय स्तर पर तो नहीं बेचे जा रहे. 

किन इलाकों में मिले ये गुब्बारे?

पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में ये हवाई जहाज के आकार के गुब्बारे देखे गए हैं, जिन पर PIA (Pakistan International Airlines) या पाकिस्तानी झंडा छपा है.

  • गगरेट (उना) में 8 दिसंबर को ततेहरा गांव में 'I Love Pakistan' लिखे तीन गुब्बारे मिले.
  • दौलतपुर के चलेत गांव में एक ग्रामीण के घर की छत पर PIA लिखा गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया.
  • हमीरपुर और कांगड़ा में पिछले कुछ महीनों में इन जिलों में भी इसी तरह की संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गई है.

क्या इन गुब्बारों में कोई खतरा है?

सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने राहत की बात यह बताई है कि अब तक जब्त किए गए किसी भी गुब्बारे के अंदर कोई गैजेट या निगरानी उपकरण (Surveillance Devices) नहीं मिला है. कोई ट्रैकर या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है. पुलिस ने कहा, 'हम एहतियात के तौर पर हर पहलू की जांच कर रहे हैं. हालांकि अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन एयरफोर्स और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर हम इस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं.'

